Наименьшую сумму получил Александр Корниенко. Об этом 24 каналу сообщили в аппарате Верховной Рады.
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Какие зарплаты насчитали
- Спикер парламента Руслан Стефанчук – 40 071 гривна;
- первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко – 24 625 гривен;
- заместитель председателя парламента Елена Кондратюк – 31 384 гривны.
Заметим, что Верховная Рада почти весь январь находилась "на каникулах". Фактически политики работали всего неделю.
Сколько политики получили в 2021 году
Годовые зарплаты руководителей Рады достигали полумиллиона гривен. К примеру, Стефанчук за 2021 год получил 795 324 гривен, Корниенко – 541 465 гривен, а Кондратюк – 635 507 гривен.
Зарплаты лидеров партий
- Среди других политиков немалую зарплату за январь получил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко – 33,5 тысяч гривен.
- Представитель ОПЗЖ Виктор Медведчук заработал 24,8 тысяч гривен.
- В то же время Юрий Бойко – 19,5 тысячи.
- Давид Арахамия от "Слуги народа" – около 22 тысячи гривен;
- Юлия Тимошенко от "Батькивщины" – почти 30 тысяч;
- Александра Устинова от "Голоса" – 24 тысячи.
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