Зарплаты врачей и коронавирус: кому и сколько обещают

В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом. При этом периодически появляется информация о случаях заболевания среди медицинских работников или их увольнении из-за слишком высокого риска в условиях дефицита средств защиты и низкой оплаты труда. Рассказываем, какие надбавки обещают медработникам и какая ситуация в других странах.

Как в Украине изменится зарплата врачей, работающих с больными COVID-19?

По данным государственной службы статистики Украины, в феврале 2020 года размер средней зарплаты медицинских работников был одним из самых низких в стране – 7 471 грн (средняя заработная плата в Украине – 10 847 грн).

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С 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы, который, в частности, меняет систему начисления оплаты медикам-специалистам. Так же, как и на "первичке", здесь "деньги пойдут за пациентом". На первичном звене полностью перейти на такую модель удалось за один год. Для специализированной помощи это не будет так быстро – в Минздраве прогнозировали переход за два-три года.

Пока же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медики, которые задействованы в лечении коронавируса, получат надбавки до 300%. Другие – до 200%. Он отметил, что, поскольку большинство украинских больниц заключили договоры с НСЗУ, то они будут полностью профинансированы оттуда.

Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев,

– пояснил Зеленский.

Кроме того, 23 марта Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые занимаются лечением COVID-19.



Сейчас средняя зарплата медиков – одна из самых низких в стране / Getty Images

Тем временем в некоторых городах Украины уже объявили о доплате медикам, которые лечат больных коронавирусом. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил о надбавках в размере от 5 до 10 тысяч гривен для врачей инфекционных отделений, которые спасают киевлян от вируса. По его словам, эти деньги медики получат уже в апреле. В целом на доплаты врачам выделили 894 миллиона гривен (речь идет обо всех специализированных медучреждениях).

Мэр Львова Андрей Садовый тоже распорядился, чтобы все врачи и медсестры, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19, получили дополнительно по 10 тысяч гривен. Независимо от того, больница городского подчинения, или областного.

Какие еще предусмотрены "бонусы" для врачей?

Кроме повышения надбавок к заработной плате медикам, которые работают с больными коронавирусом, обещают питание, в определенных случаях – проживание в отеле и бесплатный проезд на такси.

Например, в Черкассах для таких врачей ввели особый режим работы. Они работают семь дней подряд. Затем их проверяют на наличие COVID-19. После чего медики неделю отдыхают. Все время они живут в одном из черкасских отелей – для минимизации риска для членов семей. Такую практику вводят и некоторые больницы в других регионах.

Минздрав, кроме полноценного питания для медиков, отмечает, что в учреждениях будут оборудованы комнаты отдыха для работников полиции.



Для уменьшения риска, иногда врачи неделями не видят родных / Getty Images

Из-за ограничений в общественном транспорте в крупных городах Украины, врачей вызвались бесплатно возить несколько служб такси. А украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика".

Инициаторы уверяют: это – важно, ведь таким образом вы тоже помогаете спасать жизни людей. Врачи при этом соблюдают общие правила безопасности, одеты в медицинские маски, поэтому их бояться не стоит. А постоянных зарегистрированных водителей обеспечивают антисептиком, масками и, по возможности, топливом.

Как коронавирус повлиял на доход медиков за границей?

Нагрузка на медицинских работников в условиях пандемии возрастает в разы. Однако не везде при этом обеспечивают дополнительную оплату для медиков (в основном речь идет о странах, где заработная плата врачей высокая). Более того, существуют случаи, когда медикам частично задерживают выплаты, уменьшают их и сокращают льготы из-за кризиса.

Поскольку ряд медицинских учреждений были вынуждены отменить несрочные операции, чтобы освободить место для пациентов с коронавирусом, а людей призывают без острой надобности не приходить на прием к врачам, количество пациентов уменьшается. Часто – на более чем 70%. Это срезало прибыль для больниц и страховых компаний. При этом врачи вынуждены делать все более опасную работу и теперь, во многих случаях, с сокращенными льготами или меньшей оплатой.

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Так же обостряются проблемы нехватки медицинских работников (либо из-за их увольнения, либо же они сами болеют). Много кто не хочет рисковать в ситуации с дефицитом средств защиты и тестов на выявление коронавируса. В некоторых странах эти вопросы уже пытаются решать на государственном уровне. В частности, привлечением студентов медицинских вузов или врачей-пенсионеров к борьбе с COVID-19, обеспечением медиков необходимыми средствами и обещаниями надбавок к зарплате.

Так, в США администрация президента Дональда Трампа изучает, стоит ли делать надбавки за риск медикам, которые работают "на передовой" во время борьбы с коронавирусом. Такой вариант рассматривают и обсуждают, как именно можно организовать эту помощь. Например, деньги могут поступать как бонусы.

Кроме того, вспышка коронавируса в Штатах увеличивает спрос на "временных медсестер", несмотря на проблему с нехваткой медицинского персонала. И, соответственно, оплата их труда растет – не все готовы работать в условиях повышенного риска. Поэтому некоторые пакеты, которые включают стипендию на жилье, увеличились более чем вдвое, а ставки на вершине рынка достигают 5000 долларов в неделю, хотя большинство – в диапазоне от 3000 до 4000 долларов в неделю.



В США растет спрос на "временных медсестер" / pixabay

В Болгарии многие врачи сейчас увольняются. Прежде всего – из-за недостаточного обеспечения средствами защиты и оборудованием для лечения больных. В Минздраве страны подтвердили, что существует серьезная нехватка врачей и медсестер.

На прошлой неделе парламентарии предложили специальный пакет мер по преодолению чрезвычайной ситуации в стране, включая штрафы для врачей, которые отказываются лечить пациентов.

Также правительство собирается увеличить зарплату медицинскому персоналу, который участвует в лечении пациентов COVID-19, на 1000 левов (больше 15 000 грн). Сейчас зарплаты болгарских медиков – одни из самых низких в Европе. Средняя месячная заработная плата врача – 1000 левов, а медсестры – 800 левов (более 12 000 грн).

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Между тем в Великобритании около 20 тысяч бывших сотрудников возвращаются в Национальную службу здравоохранения, чтобы помочь бороться с COVID-19. На сайте ведомства разместили призыв к специалистам, которые уже не работают, присоединиться к бывшим коллегам на время вспышки коронавируса.

"Где бы вы ни могли помочь, вы нужны", – говорится в сообщении. Люди могут выбрать, сколько времени будут работать, и имеют возможность в любой момент остановить работу. Контракт предусматривает стандартные условия, такие как защита рабочих часов, договоренность об оплате труда и ежегодные отпуска.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал