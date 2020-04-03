Зарплати лікарів та коронавірус: кому і скільки обіцяють

В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. При цьому періодично з’являється інформація про випадки захворювання серед медичних працівників або ж їх звільнення через надто високий ризик в умовах дефіциту засобів захисту та низької оплати праці. Розповідаємо, які надбавки обіцяють медпрацівникам та яка ситуація в інших країнах.

Як в Україні зміниться зарплата лікарів, які працюють з хворими на COVID-19?

За даними державної служби статистики України, у лютому 2020 року розмір середньої зарплати медичних працівників був одним із найнижчих в країні – 7 471 грн (середня заробітна плата в Україні – 10 847 грн).

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З 1 квітня стартував другий етап медичної реформи, який, зокрема, змінює систему нарахування оплати медикам-спеціалістам. Так само як і на "первинці", тут "гроші підуть за пацієнтом". На первинній ланці повністю перейти на таку модель вдалося за один рік. Для спеціалізованої допомоги це не буде так швидко – у МОЗ прогнозували перехід за два-три роки.

Наразі ж президент України Володимир Зеленський заявив, що медики, які задіяні у лікуванні коронавірусу, отримають надбавки до 300%. Інші – до 200%. Він зазначив, що, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з НСЗУ, то вони будуть повністю профінансовані звідти.

Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців,

– пояснив Зеленський.

Крім того, 23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням COVID-19.



Наразі середня зарплата медиків – одна з найнижчих в країні / Getty Images

Тим часом у деяких містах України уже оголосили про доплату медикам, які лікують хворих на коронавірус. Так, мер Києва Віталій Кличко заявив про надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень для лікарів інфекційних відділень, які рятують киян від вірусу. За його словам, ці гроші медики отримають уже в квітні. Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень (йдеться про всі спеціалізовані медзаклади).

Мер Львова Андрій Садовий також розпорядився, щоб усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримали додатково по 10 тисяч гривень. Незалежно від того, лікарня міського підпорядкування, чи обласного.

Які ще передбачено "бонуси" для лікарів?

Окрім підвищення надбавок до заробітної плати, медикам, які працюють з хворими на коронавірус, обіцяють харчування, в певних випадках – проживання в готелі та безкоштовний проїзд на таксі.

Наприклад, у Черкасах для таких лікарів запровадили особливий режим роботи. Вони працюють сім днів поспіль. Потім їх перевіряють на наявність COVID-19. Після чого медики тиждень відпочивають. Весь час вони живуть в одному із черкаських готелів – задля мінімізації ризику для членів родин. Таку практику запроваджують і деякі лікарні в інших регіонах.

МОЗ, окрім повноцінного харчування для медиків, зазначає, що в закладах буде обладнано кімнати відпочинку для працівників поліції.



Задля зменшення ризику, іноді лікарі тижнями не бачать рідних / Getty Images

Через обмеження з громадським транспортом у великих містах України, лікарів зголосилися безкоштовно возити кілька служб таксі. А українці запустили у мережі флешмоб під назвою "Підвези медика".

Ініціатори запевняють: це – важливо, адже таким чином ви теж допомагаєте рятувати життя людей. Лікарі при цьому дотримуються загальних правил безпеки, одягнені у медичні маски, тому їх боятися не варто. А постійних зареєстрованих водіїв забезпечують антисептиком, масками і, за можливості, паливом.

Як коронавірус вплинув на дохід медиків за кордоном?

Навантаження на медичних працівників в умовах пандемії зростає в рази. Однак не скрізь при цьому забезпечують додаткову оплату для медиків (здебільшого йдеться про держави, де заробітна плата лікарів висока). Більш того – існують випадки, коли медикам частково затримують виплати, зменшують їх та скорочують пільги через кризу.

Оскільки низка медичних закладів були змушені скасувати нетермінові операції, щоб звільнити місце для пацієнтів з коронавірусом, а людей закликають без гострої потреби не приходити на прийом до лікарів, кількість пацієнтів зменшується. Часто – на понад 70%. Це зрізало прибуток для лікарень та страхових компаній. При цьому лікарі змушені робити все більш небезпечну роботу і тепер, у багатьох випадках, зі скороченими пільгами або меншою оплатою.

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Так само загострюються проблеми нестачі медичних працівників (або через їх звільнення, або ж вони самі хворіють). Багато хто не хоче ризикувати в ситуації з дефіцитом засобів захисту та тестів на виявлення коронавірусу. Подекуди ці питання уже намагаються вирішувати на державному рівні. Зокрема, залученням студентів медичних ВНЗ чи лікарів-пенсіонерів до боротьби з COVID-19, забезпеченням медиків необхідними засобами та обіцянками надбавок до зарплати.

Так, у США адміністрація президента Дональда Трампа вивчає, чи варто робити надбавки за ризик медикам, які працюють "на передовій" під час боротьби з коронавірусом. Такий варіант розглядають і обговорюють, як саме можна організувати цю допомогу. Наприклад, гроші можуть надходити як бонуси.

Крім того, спалах коронавірусу у Штатах збільшує попит на "тимчасових медсестер", зважаючи на проблему з нестачею медичного персоналу. І, відповідно, оплата їхньої праці зростає – не всі готові працювати в умовах підвищеного ризику. Тому деякі пакети, які включають стипендію на житло, збільшилися більш ніж удвічі, а ставки на вершині ринку сягають 5000 доларів на тиждень, хоча більшість – в діапазоні від 3000 до 4000 доларів на тиждень.



У США зростає попит на "тимчасових медсестер" / pixabay

У Болгарії багато лікарів зараз звільняються. Передусім – через недостатнє забезпечення засобами захисту та обладнанням для лікування хворих. У МОЗ країни підтвердили, що існує серйозна нестача лікарів та медсестер.

Минулого тижня парламентарі запропонували спеціальний пакет заходів щодо подолання надзвичайної ситуації в країні, включаючи штрафи для лікарів, які відмовляються лікувати пацієнтів.

Також уряд збирається збільшити зарплату медичного персоналу, який бере участь у лікуванні пацієнтів COVID-19, на 1000 левів (понад 15 000 грн). Зараз зарплати болгарських медиків – одні з найнижчих у Європі. Середня місячна заробітна плата лікаря – 1000 левів, а медсестри – 800 левів (понад 12 000 грн).

Важливо Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Натомість у Великій Британії близько 20 тисяч колишніх співробітників повертаються в Національну службу охорони здоров’я, щоб допомогти боротися з COVID-19. На сайті відомства розмістили заклик до фахівців, які уже не працюють, приєднатися до колишніх колег на час спалаху коронавірусу.

"Де б ви не могли допомогти, ви потрібні", – сказано у повідомленні. Люди можуть вибрати, скільки часу працюватимуть і мають можливість будь-коли зупинити роботу. Контракт передбачає стандартні умови, такі як захист робочих годин, домовленість про оплату праці та щорічні відпустки.



Міфи та правда про коронавірус / інфографіка 24 канал