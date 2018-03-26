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Зарубежные деньги и украинцы: что изменит закон о валюте

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Что изменит закон о валюте?
Что изменит закон о валюте? / 24 Канал

В марте этого года президент Украины зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект "О валюте". Обещают – документ упростит жизнь тем, кто часто имеет дело с иностранной валютой.

Документ под номером 8152 доступен на сайте парламента. Он предусматривает отмену валютного контроля для более 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за рубеж. Также эта законодательная инициатива должна обеспечить качественное регулирование валютного рынка, ведь будут отменены валютные ограничения для бизнеса и либерализован рынок.

Как разъяснили в Национальном банке Украины, нормативно-законодательная база действующего валютного регулирования устарела и перегружена, и требует замены. Кроме того, соглашением об ассоциации с ЕС Украина приняла на себя обязательства по адаптации валютного законодательства к нормам и стандартам ЕС. А принятие закона "О валюте" будет полностью соответствовать нормам ЕС по движению капитала, устанавливать свободу движения капитала, наделяя Национальный банк Украины отдельными полномочиями по урегулированию валютных операций.

Теперь подробнее и простыми словами – что и для кого изменится?

Для украинцев

1. Валютное инвестирование. Отныне для инвестиций за границу не понадобится индивидуальная лицензия от НБУ. Поэтому не нужно подавать немаленький пакет документов – еще и рисковать, что Нацбанк их "не пропустит".

После вступления в силу закона о валюте вместо генеральных и индивидуальных лицензий останется только один вид – валютные. Такие надо будет оформить небанковским учреждениям, которые будут работать с валютой. Банки такую ​​получат автоматически – в составе банковской лицензии.

2. Валютный контроль. Закон отменит его для операций по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.

Презентація НБУ закон про валюту
Данные: презентация НБУ

Для экспортеров и импортеров

Для них, говорят аналитики, больше всего пользы от этого закона.

1. Закон продолжит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров на более 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.

2. Будут ослаблены санкции в отношении нарушения валютного регулирования.

3. Не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.

Если парламент проголосует законопроект о валюте в ближайшее время, в силу он вступит через полгода, после приведения в соответствие всех нормативно-правовых актов. А на первом этапе функционирования закона начнут действовать следующие изменения (смотрите инфографику).

Презентація НБУ закон про валюту
Данные: презентация НБУ

Запреты – будут?

Впрочем, "либерализация" не означает "отсутствие контроля". НБУ и банки будут иметь право требовать от компаний и физических лиц документы о проведенных валютные операциях, так же как НБУ и ГФС проверять вопросы соблюдения валютного законодательства.

В частности, согласно законопроекту, НБУ сможет сам установить ограничения, если увидит определенные риски на валютном рынке. Эти последние должен подтвердить Совет финансовой стабильности с представителями в нем Национального банка, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг.

Что сможет ограничивать НБУ по целевой необходимости:

– обязательную продажу части валютной выручки,

– установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала,

– введение специальных разрешений на валютные операции и резервирование по валютным операциям.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации НБУ Валюта Финансы Законопроект Статьи
Источник: 24 Канал
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