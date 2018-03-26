Закордонні гроші та українці: що змінить закон про валюту

У березні цього року Президент України зареєстрував у Верховній Раді як невідкладний законопроект "Про валюту". Обіцяють – документ спростить життя тим, хто часто має справу з іноземною валютою.

Документ за номером 8152 доступний на сайту парламенту. Він передбачає скасування валютного контролю для більш як 40% операцій, реєстрацію кредитів від нерезидентів та ліцензування інвестування за кордон. Також ця законодавча ініціатива має забезпечити якісне регулювання валютного ринку, адже буде скасовано валютні обмеження для бізнесу та лібералізовано ринок.

Як роз'яснили у Національному банку України, нормативно-законодавча база чинного валютного регулювання застаріла та переобтяжена, і потребує заміни. Крім того, угодою про асоціацію із ЄС Україна прийняла на себе зобов'язання щодо адаптації валютного законодавства до норм та стандартів ЄС. А прийняття Закону "Про валюту" повністю відповідатиме нормам ЄС щодо руху капіталу, встановлюватиме свободу руху капіталу, наділяючи Національний банк України окремими повноваженнями щодо врегулювання валютних операцій.

Тепер детальніше і простішими словами – що і для кого зміниться?

Для українців

1. Валютне інвестування. Відтепер для інвестицій за кордон не потрібна буде індивідуальна ліцензія від НБУ. Відтак не потрібно подавати чималий пакет документів – ще й ризикувати, що Нацбанк їх "не пропустить".

Після вступу в дію закону про валюту замість генеральних та індивідуальних ліцензій залишиться лише один вид – валютні. Такі треба буде оформити небанківським установам, які працюватимуть з валютою. Банки таку отримають автоматично – у складі банківської ліцензії.

2. Валютний контроль. Закон відмінить його для операцій з купівлі та переказу валюти на суму до 150 тисяч грн в еквіваленті.



Дані: презентація НБУ

Для експортерів та імпортерів

Для них, кажуть аналітики, найбільше користі від цього закону.

1. Закон продовжить максимальний термін для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів до понад 180 днів. Експортерам не потрібно буде продавати виручку, а купувати валюту можна буде, не прив'язуючись до конкретного експортного контракту.

2. Будуть послаблені санкції щодо порушення валютного регулювання.

3. Не потрібно буде реєструвати в НБУ залучені з-за кордону кредити.

Якщо парламент проголосує законопроект про валюту найближчим часом, у дію він вступить за півроку, після приведення до відповідності усіх нормативно-правових актів. А на першому етапі функціонування закону почнуть діяти наступні зміни (дивіться інфографіку).



Дані: презентація НБУ

Заборони – будуть?

Втім, "лібералізація" не означатиме "відсутність контролю". НБУ та банки матимуть право вимагати від компаній та фізичних осіб документи про проведені валютні операцій, так само як НБУ та ДФС перевірятимуть питання дотримання валютного законодавства.

Зокрема, згідно з законопроектом, НБУ зможе сам встановити обмеження, якщо побачить певні ризики на валютному ринку. Ці останні має підтвердити Рада фінансової стабільності, з представниками у ній Національного банку, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізосіб, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку та Нацкомісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг.

Що зможе обмежувати НБУ за мотивованої необхідності:

- обов'язковий продаж частини валютних надходжень,

- встановлення термінів розрахунків по експортно-імпортних контрактах і вимог до операцій, пов'язаних з рухом капіталу,

- введення спеціальних дозволів на валютні операції і резервування за валютними операціями.

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