Зарыбление Днепра: в реку выпустили более миллиона редких рыб

На Херсонщине отмечали Международный день Днепра. Там за неделю в реку выпустили почти полтора миллиона осетровых.

Царские рыбы – это осетр, стерлядь, белуга. Когда-то их домом были Азовское и Черное моря, однако в 90-х годах браконьеры практически уничтожили редкие рыбы, которые известны своей черной икрой. Поэтому теперь их приходится разводить искусственно, с микроскопической икринки.

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Единственный в Европе осетровый завод расположен на Херсонщине. Работники отмечали, что государственные программы по зарыблению водоемов краснокнижными видами остались.

Сначала происходит оплодотворение икры, затем осуществляется инкубация и отращивание личинки. Следующий технологический этап – это выращивание молоди в прудах, а конечный этап – выпуск молоди в естественные водоемы из прудов,

– рассказал заместитель директора Днепровского осетрового завода Константин Мошнягул.

За неделю в Днепр в Херсонской области выпустили почти полтора миллиона осетровых. За тем, как происходит зарыбление, следит специальная комиссия. С Днепра рыба плывет к лиману, а потом достается до моря, а к реке вернется на нерест. Но для этого осетр и стерлядь должны расти не менее 12 лет.

А вот ловить краснокнижные виды рыб в Украине – категорически запрещено. Так, за каждого пойманного осетра браконьерам грозит более 2,5 тысячи гривен штрафа. А то и даже заключение, если рыбу будут ловить во время нереста.