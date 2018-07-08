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Зариблення Дніпра: у річку випустили понад мільйон рідкісних риб

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На Херсонщині відзначали Міжнародний день Дніпра. Там за тиждень у ріку випустили майже півтора мільйона осетрових.

Царські риби – це осетер, стерлядь, білуга. Колись їхньою домівкою були Азовське і Чорне моря, однак, у 90-х роках браконьєри практично знищили рідкісні риби, які відомі своєю чорною ікрою. Тому тепер їх доводиться розводити штучно, з мікроскопічної ікринки.

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Єдиний у Європі осетровий завод розташований на Херсонщині. Працівники зазначали, що державні програми із зариблення водойм червонокнижними видами залишилися. 

Спершу відбувається запліднення ікри, потім здійснюється інкубація та відрощування личинки. Наступний технологічний етап – це вирощування молоді в ставах, а кінцевий етап – випуск молоді у природні водойми зі ставків,
– розповів заступник директора Дніпровського осетрового заводу Костянтин Мошнягул.

За тиждень у Дніпро на Херсонщині випустили майже півтора мільйона осетрових. За тим, як відбувається зариблення, стежить спеціальна комісія. Із Дніпра риба пливе до лиману, а потім дістається моря, а до річки повернеться на нерест. Але для цього осетер і стерлядь мають рости щонайменше 12 років. 

А от ловити червонокнижні види риб в Україні – категорично заборонено. Так, за кожного упійманого осетра браконьєрам загрожує понад 2,5 тисячі гривень штрафу. А то й навіть ув'язнення, якщо рибу ловитимуть під час нересту.

 

Теги: Новини України Новини Херсона світ тварин
Джерело: 24 канал
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