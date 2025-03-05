В четверг, 6 марта, состоится заседание Евросовета и президент Украины Владимир Зеленский подключится к нему через видеоконференцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий высокопоставленного дипломата ЕС сообщил Общественному.

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Что еще известно о заседании

Также известно, что после саммита, 7 марта, президент Европейского Совета организует брифинг с некоторыми партнерами из-за ЕС, которые принимали участие во встречах в Париже и Лондоне.

В распоряжении СМИ оказался черновик коммюнике, которое вынесут по итогам экстренного заседания стран-членов ЕС 6 марта.

В частности, в Евросоюзе подчеркивают:

Не может быть переговоров по Украине без Украины;

Не может быть переговоров, которые касаются европейской безопасности, без участия Европы;

Перемирие возможно только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения;

Соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины.

ЕС и в дальнейшем будут готовы оказывать всестороннюю поддержку Украине для ее максимально сильной позиции в переговорах.

Также СМИ пишут, что есть информация, что ЕС рассматривает возможность назначить специального представителя ЕС на потенциальных мирных переговорах по завершению войны в Украине.