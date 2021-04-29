Заседание по делу Гладковского перенесли: не пришел адвокат
Заседание по делу "Оптимумспецдеталь", фигурантом которого является Олег Гладковский, перенесли. Все потому, что на него не появилась сторона защиты.
Источник:24 канал
Сам Гладковский прибыл на суд. Накануне он вернулся в Украину из немецкого Франкфурта. Там он якобы находился на лечении.
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Однако в суд не пришел адвокат Сергей Козий – в связи с командировкой в другой город. Новое заседание назначили на 17:30 17 мая.
Гладковский-младший в суде 29 апреля / Фото 24 канала, Марианны Черкасец
Накануне САП направила в суд обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего. 26 апреля обвинительный акт передали в Антикоррупционный суд.
Что следует знать о деле Гладковского
29 апреля в Антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание по делу "Оптимумспецдеталь". Гладковского-младшего обвиняют в злоупотреблении влиянием.
Мол, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.
По данным следствия, он получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды благодаря схеме по продаже "Укроборонпрому" товара по завышенной стоимости.
- Коррупционный скандал в "Укроборонпроме" разгорелся еще в конце 2019 года. По данным СМИ, государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России.
- В причастности к схеме подозревают бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также его сына – Игоря Гладковского.
- В апреле 2021 года Гладковского-младшего объявили в розыск. По информации НАБУ, он трижды не являлся к следователю.
- Адвокат Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный находится за границей. Мол, там он лечит постковидный синдром.
- 26 апреля СМИ сообщили, что Гладковский вернулся в Украину. В аэропорту его на несколько минут задержали пограничники и сразу отпустили.
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