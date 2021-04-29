Заседание по делу "Оптимумспецдеталь", фигурантом которого является Олег Гладковский, перенесли. Все потому, что на него не появилась сторона защиты.

Сам Гладковский прибыл на суд. Накануне он вернулся в Украину из немецкого Франкфурта. Там он якобы находился на лечении.

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Однако в суд не пришел адвокат Сергей Козий – в связи с командировкой в другой город. Новое заседание назначили на 17:30 17 мая.



Гладковский-младший в суде 29 апреля / Фото 24 канала, Марианны Черкасец

Накануне САП направила в суд обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего. 26 апреля обвинительный акт передали в Антикоррупционный суд.

Что следует знать о деле Гладковского

29 апреля в Антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание по делу "Оптимумспецдеталь". Гладковского-младшего обвиняют в злоупотреблении влиянием.

Мол, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.

По данным следствия, он получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды благодаря схеме по продаже "Укроборонпрому" товара по завышенной стоимости.