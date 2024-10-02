Вероятно, это будет последний "Рамштайн" для Байдена на посту президента. Чего ожидать от октябрьского заседания и к чему готовиться Украине, сказал 24 Каналу Юрий Романюк – председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Стоит внимания Нашу позицию по дальнобойности услышали, – Зеленский анонсировал положительные решения "Рамштайн"

"Будем надеяться, что этот "Рамштайн" будет проводить все же президент Байден и что ему удастся отбросить "красные линии", которые до сих пор сдерживали помощь Украине", – отметил Романюк.

Надо решить много вопросов

На этой встрече в формате "Рамштайн" Украине вместе с партнерами нужно точно определить, как закончить 2024 год и как начать 2025 год. В частности, сформировать и скоординировать деятельность, если, например, на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Вероятно, в таком случае власть в "Рамштайн" отойдет от руководства президента Соединенных Штатов Америки к специально уполномоченным странам-членам НАТО, чтобы Трамп не мог повлиять на принятие выгодных Кремлю решений,

– предположил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Также не менее важен вопрос полного вооружения украинских Сил обороны для ведения зимне-весенней военной кампании.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сформировала 14 бригад, но их нечем довооружить. Франция уже пообещала, что укомплектовать одну бригаду. Однако в довооружении еще нуждаются по меньшей мере 13 бригад. Сейчас на фронте идут ожесточенные бои, поэтому Украине ежедневно надо пополнять запасы.

Сейчас союзники выполняют свои обещания только в пределах 30%. В таких условиях сложно планировать и принимать далеко идущие решения. Тем более на фоне президентских выборов США, когда парадигма помощи Украине может кардинально измениться.

Несмотря на то, что Вооруженным Силам помогает 50 стран, на фронте огромный дефицит минометных мин 120 калибра. Их считают поштучно. Ничего не меняется,

– сказал Романюк.

По его словам, как можно быстрее нужно решать вопрос с авиацией. В частности, что делать со шведскими Gripen, британо-немецкими Eurofighter Typhoon, французскими Mirage 2000, где готовить пилотов и технический персонал, что делать с аэродромами в Украине и тому подобное.

Кроме этого, на заседании "Рамштайн" заинтересованные стороны будут поднимать свои вопросы. В частности, защита неба над восточными странами НАТО от российских ракет и "Шахедов".

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал, что на "Рамштайн" Украина может подписать 27-е соглашение по безопасности.