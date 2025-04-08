"Будут наши партнеры": Зеленский рассказал об ожиданиях от "Рамштайн" и "Коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи "Коалиции желающих". А также высказался о заседании "Рамштайн", которое состоится 11 апреля.

По словам главы государства, на нем будут присутствовать союзники Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время разговора с журналистами.

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Что сказал Зеленский о "Рамштайн" и "Коалиции желающих"

Президент Украины говорит, что заседание "Рамштайн" будет проходить в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании. По его словам, ключевой темой обсуждения во время этой встречи станет защита украинского неба и оборонные пакеты.

В пятницу – обсуждение вопроса "Петриотов", вопрос противовоздушной обороны и дополнительных оборонных пакетов, а также вопрос об объединении государств, которые будут готовы открывать заводы или линии производства того или иного оружия в Украине,

– объясняет Зеленский.

Украинский глава государства добавляет, что Соединенные Штаты могут отсутствовать на заседании. Однако, замечает, что "есть о чем говорить с американцами". Он также выразил надежду, что США изменят свою позицию после сегодняшней новости, имея в виду взятие в плен китайцев.

Кроме этого, в четверг, 10 апреля, состоится встреча "Коалиции желающих". В частности, там будут говорить о размещении иностранного контингента на территории Украины. Зеленский отмечает, что это важный вопрос, который будет на повестке дня.