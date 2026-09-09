Есть приятные новости: какое оружие получит Украина по итогам "Рамштайна"

Состоялось 36-е заседание в формате "Рамштайн". Партнеры объявили о новых вкладах в укрепление Украины, в частности Германия – о поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупке дронов.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу о ключевых итогах очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Западные партнеры сосредоточились на укреплении ПВО и предоставлении перехватчиков баллистики, которые крайне необходимы для прохождения зимы.

Какие решения были приняты на "Рамштайне"

Германия объявила о дополнительной поставке ракет-перехватчиков PAC-2 для систем Patriot, авиации типа F-16 и закупке дронов для нужд Сил обороны. В то же время приятной неожиданностью стало решение франко-итальянского консорциума.

Есть приятные новости по "Рамштайну". Франко-итальянский консорциум выделяет SAMP/T. Украине предоставят ракеты для этих комплексов. Этот комплекс по европейским меркам приравнивают к американскому Patriot,

– отметил Романюк.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" подчеркнул, что комплекс SAMP/T способен сбивать баллистические цели, что делает эти поставки чрезвычайно важными. По его словам, Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку ракет Patriot в США, а также обеспечит поставки американского вооружения через систему PURL.

Будем надеяться, что в зиму мы войдем, имея в распоряжении некоторое количество противоракет для защиты от баллистики. Безусловно, это не будет полностью удовлетворять все потребности Украины по объективным причинам, поскольку значительные запасы этих ракет были израсходованы в Персидском заливе,

– пояснил Романюк.

Кто присоединился к масштабным закупкам

Помимо Германии и Великобритании, к поддержке Украины присоединилась большая коалиция европейских государств. Нидерланды объявили о вкладе в размере 300 миллионов долларов в проект "Линия дронов" и о предоставлении 300 ракет для борьбы с беспилотниками.

Польша направит новый пакет помощи на сумму 50 миллионов евро на средства ПВО, Швеция выделяет почти 30 миллионов евро, а Литва вносит вклад в размере 10 миллионов долларов. К финансированию программы PURL также присоединились Эстония, Норвегия и Испания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на сегодняшний день Украина уже получила европейскую помощь на сумму 10 миллиардов долларов в виде закупок непосредственно в США. Ожидается, что к концу года эта сумма вырастет до 15 миллиардов долларов.

Надеемся, что до конца года эти средства будут реализованы, освоены, и Украина получит столь необходимые ей виды вооружения по той номенклатуре, которые заказывает. Теперь мы заказываем и покупаем только то, что нам нужно,

– подытожил Романюк.

О результатах заседания "Рамштайна": смотрите видео