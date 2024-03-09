Такое предположение в разговоре с 24 Каналом высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Также участники могут проанализировать предыдущие решения и их результат.

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"Очень длинный вопрос с США. Предполагаю, что на обсуждении "Рамштайн" будет анализ того, что у нас есть, анализ выполнения решений на предыдущих заседаниях прошлых месяцев: что сделано, что не сделано, почему и какие причины, считать, сколько снарядов было изготовлено, сколько не было изготовлено, какой дисбаланс и что Украине нужно", – предположил Ступак.

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Заметим, это будет 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Вероятно, также будет обсуждаться тема ситуации на фронте.

"За закрытыми дверями поговорят о ситуации на фронте в деталях, которые могут не объявляться на публику. И это же будет поводом для того, чтобы размышлять, а как жить дальше, как изготавливать снаряды, сколько вообще можно изготовить", – отметил Ступак.

Условно, Украине необходимо в месяц 200 тысяч снарядов. Но предприятие Rheinmetall может изготавливать такое количество только за год. Поэтому этот вопрос может быть первоочередным: какие еще компании могут производить снаряды и за какое время.

"Это как на примере с французскими артиллерийскими установками Caesar. Раньше срок изготовления одной установки был 30 месяцев, сейчас 15 – улучшение. Поэтому я думаю, что о таких вещах будут говорить, смотреть, где мы можем улучшить, а где мы можем ускорить", – добавил экс-сотрудник СБУ.

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