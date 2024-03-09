Це у розмові з 24 Каналом припустив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Також учасники можуть проаналізувати попередні рішення та їхній результат.

Дивіться також Важливі оголошення та нові коаліції: глава Міноборони Швеції про "Рамштайн"

"Дуже довге питання зі США. Припускаю, що на обговорені "Рамштайн" буде аналіз того, що в нас є, аналіз виконання рішень на попередніх засіданнях минулих місяців: що зроблено, що не зроблено, чому і які причини, рахувати скільки снарядів було виготовлено, скільки не було виготовлено, який дисбаланс, і що Україні потрібно", – припустив Ступак.

Теми "Рамштайну"

Зауважимо, це буде 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Ймовірно, також обговорюватиметься тема ситуації на фронті.

"За зачиненими дверима поговорять про ситуацію на фронті в деталях, які можуть не оголошуватися назагал. І це ж буде приводом для того, щоб роздумувати, а як жити далі, як виготовляти снаряди, скільки взагалі можна виготовити", – зазначив Ступак.

Умовно, Україні необхідно на місяць 200 тисяч снарядів. Натомість підприємство Rheinmetall може виготовляти таку кількість лише за рік. Тому це питання може бути першочерговим: які ще компанії можуть виготовляти снаряди і за який час.

"Це як на прикладі з французькими артилерійськими установками Caesar. Раніше термін виготовлення однієї установки був 30 місяців, зараз 15 – покращення. Тому я думаю, що про такі речі говоритимуть, дивитимуться, де ми можемо покращити, а де ми можемо прискорити", – додав ексспівробітник СБУ.

Що відомо про засідання "Рамштайн": основне