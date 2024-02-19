Очільник Міноборони Швеції Поль Джонсон підбив підсумки "Рамштайну-19" для України. За його словами, там висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну, мовиться у тексті 24 Каналу.

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Зроблено низку важливих оголошень

Крім цього, Джонсон зазначив, що було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які зараз створюються і продовжують розвиватися в рамках Контактної групи за участю Швеції, яка є в складі Коаліції безпілотників.

Ми підписали Меморандум щодо цього, а також Меморандум або, фактично, заяву про наміри щодо Коаліції з розмінування,

– пояснив він.

Також він зауважив, що були зроблені нові оголошення про допомогу. Зокрема, Швеція також незабаром надасть новий пакет підтримки Україні. Він міститиме внески в усіх сферах.

У Брюсселі підписали Меморандум щодо ППО для України