Очільник Міноборони Швеції Поль Джонсон підбив підсумки "Рамштайну-19" для України. За його словами, там висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну, мовиться у тексті 24 Каналу.
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Зроблено низку важливих оголошень
Крім цього, Джонсон зазначив, що було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які зараз створюються і продовжують розвиватися в рамках Контактної групи за участю Швеції, яка є в складі Коаліції безпілотників.
Ми підписали Меморандум щодо цього, а також Меморандум або, фактично, заяву про наміри щодо Коаліції з розмінування,
– пояснив він.
Також він зауважив, що були зроблені нові оголошення про допомогу. Зокрема, Швеція також незабаром надасть новий пакет підтримки Україні. Він міститиме внески в усіх сферах.
У Брюсселі підписали Меморандум щодо ППО для України
- Перед засіданням "Рамштайн" у Брюсселі вперше провели засідання коаліції ППО на рівні міністрів оборони на чолі з Німеччиною разом з Францією. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
- За його словами, протиповітряна оборона є центральним викликом у війні в Україні, а допомога з боку союзників стане відповіддю на затяжну війну. Загалом до коаліції долучились 15 країн. Партнери підписали Меморандум про наміри щодо створення коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони для України.
- Коаліція координуватиме національні внески для посилення протиповітряної оборони ЗСУ, що дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою та краще захищати цивільне населення.