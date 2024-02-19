Глава Минобороны Швеции Поль Джонсон подвел итоги “Рамштайн-19” для Украины. По его словам, там выразили твердое обязательство продолжать поддерживать Украину, говорится в тексте 24 Канала.
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Сделан ряд важных объявлений
Кроме этого, Джонсон отметил, что было сделано важное объявление о новых коалициях, которые сейчас создаются и продолжают развиваться в рамках Контактной группы с участием Швеции, которая есть в составе Коалиции беспилотников.
Мы подписали Меморандум по этому, а также Меморандум или, фактически, заявление о намерениях по Коалиции по разминированию,
– пояснил он.
Также он отметил, что были сделаны новые объявления о помощи. В частности, Швеция также вскоре предоставит новый пакет поддержки Украине. Он будет содержать взносы во всех сферах.
В Брюсселе подписали Меморандум по ПВО для Украины
- Перед заседанием "Рамштайн" в Брюсселе впервые провели заседание коалиции ПВО на уровне министров обороны во главе с Германией вместе с Францией. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
- По его словам, противовоздушная оборона является центральным вызовом в войне в Украине, а помощь со стороны союзников станет ответом на затяжную войну. Всего к коалиции присоединились 15 стран. Партнеры подписали Меморандум о намерениях по созданию коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне для Украины.
- Коалиция будет координировать национальные взносы для усиления противовоздушной обороны ВСУ, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя и лучше защищать гражданское население.