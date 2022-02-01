Такие действия представителя России являются пренебрежением международными отношениями. Об этом заявил спикер украинского ведомства Олег Николенко.

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Рассматриваем выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только как неуважение к обсуждаемому вопросу. Это также попытка подорвать авторитет Совета безопасности как ключевого органа, призванного реагировать на угрозы международному миру и безопасности,

– сказал он.

Николенко подчеркнул, что на заседании Совбеза украинская делегация в очередной раз официально опровергла российскую ложь о якобы планах наступательной операции на Донбассе.

Четкая позиция Украины

По словам спикера, Украина твердо настаивает, что дипломатия является единственным путем разрешения ситуации на Донбассе.

Не увенчались успехом и попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение российской агрессии как противостояние США и России. Это было ничем иным, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий России в отношении Украины и Европы в целом,

– добавил Николенко.

Важно! Совет безопасности Организации Объединенных Наций поддержал проведение заседания относительно Украины. Его проведут 18 февраля.

Основные тезисы Совбеза ООН

Представитель Великобритании во время выступления отмечал, что наращивание российских войск возле границ Украины является самым существенным за последние десятилетия.

США в ходе Совбеза ООН заявляли, что Россия направляет еще больше сил к границе с Украиной. Представитель во время выступления заявила, что это делается прямо в этот момент. Она также предупредила, что угроза может быть со стороны Беларуси.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН США также проинформировали, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования относительно "гарантий безопасности" не выполнят. Штаты же надеются на дипломатию.

Мнение эксперта о заседании Совбеза: смотрите видео