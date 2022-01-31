Представитель Великобритании во время выступления в очередной раз обратил внимание на угрозу. Он подчеркнул, что наращивание российских войск у границ Украины является самым существенным за последние десятилетия.

Сегодня более 100 тысяч российских солдат сосредоточены на границе Украины. Они вооружены танками, БМП, ракетами. Речь идет не об ограниченном размещении войск, а о самом существенном наращивании военной мощи в Европе за последние несколько десятилетий,

– заявил представитель Великобритании.

По его словам относительно этого есть путь оптимистического развития событий, а есть и худшего. В первом случае присутствие этих войск может быть фактором психологического давления. Худший сценарий – это подготовка к нападению на суверенное государство.

Грузия и Крым

Великобритания также напомнила как поступала Россия в случае с захватом Крыма и в ситуации с Грузией.

"В 2008 году Россия на Совбезе ООН отметила, что направляет миротворцев в Грузию, а на деле она вторглась в суверенное государство. В 2014 году Россия отрицала присутствие своих войск в Крыму. В то же время на самом деле ее солдаты занимались аннексией части независимой Украины", – сказал представитель Великобритании.

Он подчеркнул, что сегодня Россия отрицает то, что ее войска представляют угрозу для Украины. Но очевидны факты дезинформации, кибератаки и другие виды дестабилизации.

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