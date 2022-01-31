Представник Великої Британії під час виступу вкотре звернув увагу на загрозу. Він наголосив, що нарощення російських військ біля кордонів України є найсуттєвішим за останні десятиліття.

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Сьогодні більш ніж 100 тисяч російських солдатів зосереджені на кордоні України. Вони озброєні танками, БМП, ракетами. Мовиться не про обмежене розміщення військ, а про найсуттєвіше нарощення військової потужності в Європі за останні кілька десятиліть,

– заявив представник Великої Британії.

За його словами щодо цього є шлях оптимістичного розвитку подій, а є і найгіршого. У першому випадку присутність цих військ може бути фактором психологічного тиску. Найгірший сценарій – це підготовка до нападу на суверенну державу.

Грузія та Крим

Велика Британія також нагадала як чинила Росія у випадку з захопленням Криму та в ситуації з Грузією.

"У 2008 році Росія на Радбезі ООН зазначила, що направляє миротворців до Грузії, а на ділі вона вторглась у суверенну державу. В 2014 році Росія заперечувала присутність своїх військ у Криму. Воднночас насправді її солдати займалися анексією частини незалежної України, – сказав представник Великої Британії.

Він наголосив, що сьогодні Росія заперечує те, що її війська становлять загрозу для України. Але є очевидними факти дезінформації, кібератаки та інші види дестабілізації.

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