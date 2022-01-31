Представник Великої Британії під час виступу вкотре звернув увагу на загрозу. Він наголосив, що нарощення російських військ біля кордонів України є найсуттєвішим за останні десятиліття.
До теми Просто зараз Росія спрямовує ще більше сил до кордонів України, – США під час Радбезу ООН
Сьогодні більш ніж 100 тисяч російських солдатів зосереджені на кордоні України. Вони озброєні танками, БМП, ракетами. Мовиться не про обмежене розміщення військ, а про найсуттєвіше нарощення військової потужності в Європі за останні кілька десятиліть,
– заявив представник Великої Британії.
За його словами щодо цього є шлях оптимістичного розвитку подій, а є і найгіршого. У першому випадку присутність цих військ може бути фактором психологічного тиску. Найгірший сценарій – це підготовка до нападу на суверенну державу.
Грузія та Крим
Велика Британія також нагадала як чинила Росія у випадку з захопленням Криму та в ситуації з Грузією.
"У 2008 році Росія на Радбезі ООН зазначила, що направляє миротворців до Грузії, а на ділі вона вторглась у суверенну державу. В 2014 році Росія заперечувала присутність своїх військ у Криму. Воднночас насправді її солдати займалися анексією частини незалежної України, – сказав представник Великої Британії.
Він наголосив, що сьогодні Росія заперечує те, що її війська становлять загрозу для України. Але є очевидними факти дезінформації, кібератаки та інші види дестабілізації.
Як Велика Британія підтримує Україну
- Лідери Великої Британії та Польщі планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. Прем'єр-міністри країн мають зробити це під час свого візиту в Київ.
- Борис Джонсон вже підтвердив, що у вівторок, 1 лютого, приїде до України з офіційним візитом. Його супроводжуватиме міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.
- Проти російських олігархів у Лондоні запровадять нові жорсткі санкції. Це має стати ще одним інструментом для стримання Кремля від вторгнення в Україну.