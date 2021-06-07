Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что они приглашали российское правительство на встречу еще более года назад. С тех пор положительного ответа так и не было.

К теме Альянс хотел провести заседание Совета Россия – НАТО: в Кремле не оценили инициативу

По словам Столтенберга, диалог является лучшим способом преодоления напряженности.

Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны,

– заявил генсек НАТО.

Вероятные темы для обсуждения

Столтенберг отметил, на заседании могут обсудить взаимный обмен информацией о военных маневрах. Это поможет в предотвращении недоразумений и возможной эскалации.

Это поможет в предотвращении недоразумений и возможной эскалации. Также в НАТО хотели бы выделить время на достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон. Таким образом планируют избежать непредвиденных ситуаций.

Важно! Как известно, последний раз Совет Россия – НАТО заседал в июле 2019 года. Стоит также отметить, что в качестве представителя России при Альянсе нет никого – она ​​остается вакантной с января 2018 года.