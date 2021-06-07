Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу зауважив, що вони запрошували російський уряд на зустріч ще понад рік тому. Відтоді позитивної відповіді так і не було.

До теми Альянс хотів провести засідання Ради Росія – НАТО: у Кремлі не оцінили ініціативу

За словами Столтенберга, діалог є найкращим способом подолання напруженості.

Відносини НАТО і Росії за останній час досягли рівня, нижче якого не опускалися з часів закінчення холодної війни, – заявив генсек НАТО.

Ймовірні теми для обговорення

Столтенберг зауважив, на засіданні можуть обговорити взаємний обмін інформацією про військові маневри. Це допоможе у запобіганні непорозумінь і можливої ​​ескалації.

Це допоможе у запобіганні непорозумінь і можливої ​​ескалації. Також у НАТО хотіли б виділити час на досягнення "достатньої прозорості" у військовій активності кожної зі сторін. У такий спосіб планують уникнути непередбачених ситуацій.

Важливо! Як відомо, востаннє Рада НАТО – Росія засідала в липні 2019 року. Варто також зазначити, що на посаді представника Росії при Альянсі немає нікого – вона залишається вакантною від січня 2018 року.