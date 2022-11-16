Кроме того, подняли тему повышения эффективности работы ПВО. Пресс-служба главы государства также отметила, что на заседании приняли решение относительно дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий.

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О чем именно говорили участники заседания

На заседании, состоявшемся 16 ноября, обсуждали ситуацию на фронте. Приняли решение по:

  • Обеспечение армии необходимым инвентарем и экипировкой на зимний период;
  • продолжение деоккупации украинских территорий от захватчика;
  • темпов ремонта техники и требуемого вооружения для военных.

Участники заседания рассказали о последствиях российских ракетных ударов по Украине. Они проанализировали масштабы повреждений и согласовали решение о ликвидации разрушений, нанесенных оккупантами во время массированной атаки.

Также договорились об усилении защиты объектов критической инфраструктуры страны и повышении эффективности работы ПВО.

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Кто присутствовал на заседании

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего были:

  • руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный,
  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
  • глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
  • командующие войск оперативных направлений.

Кроме того, в обсуждении приняли участие:

  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • другие члены правительства,
  • руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Массированное ракетное нападение на Украину 15 ноября: коротко о главном

  • 15 ноября Россия нанесла самый масштабный массированный ракетный удар по критической инфраструктуре страны с начала вторжения. По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты выпустили по украинской территории 96 крылатых ракет.
  • Украинская ПВО отбила 77 из них. Однако попавшие ракеты нанесли ущерб энергетической системе государства.
  • Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере. Во всех регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией и связью.
  • Кроме того, российские террористы попали в три жилых дома в столице. В одном из них спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

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