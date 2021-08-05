Соответствующее решение огласила судья Людмила Казмиренко 4 августа. Заседание перенесли из-за отсутствия адвокатов Тупицкого в зале суда.

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Суд по делу Тупицкого отложили на 9 сентября

Сам экс-глава Конституционного Суда присутствовал 4 сентября в Подольском районном суде. Впрочем, его защитники подали ходатайства, в которых просили суд определить причины их неявки уважительными и отложить подготовительное судебное заседание.

В частности, адвокаты Константин Дорошенко и Александр Телешецкий объяснили, что будут участвовать в другом заседании, которое состоится в Высшем антикоррупционном суде.

Тупицкий в суде заявил, что поддерживает ходатайство своих защитников об отложении этого заседания.

Дела экс-главы КСУ Тупицкого: что известно

хто такий Олександр Тупицький інфографіка 24 канал
Чем отличился Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала