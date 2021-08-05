Відповідне рішення оголосила суддя Людмила Казмиренко 4 серпня. Засідання перенесли через відсутність адвокатів Тупицького в залі суду.

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Суд у справі Тупицького відклали на 9 вересня

Сам ексголова Конституційного Суду був присутній 4 вересня в Подільському районному суді. Втім його захисники подали клопотання, в яких просили суд визначити причини їхньої неявки поважними і відкласти підготовче судове засідання.

Зокрема, адвокати Констянтин Дорошенко та Олександр Телешецький пояснили, що братимуть участь в іншому засіданні, яке відбудеться у Вищому антикорупційному суді.

Тупицький у суді заявив, що підтримує клопотання своїх захисників щодо відкладення цього засідання.

Справи ексголови КСУ Тупицького: що відомо

У січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Олександру Тупицькому про підозру. Справа стосується надання неправдивих свідчень та підкупу свідка. Втім ексочільник КСУ не з'являвся на засідання суду і відтак йому не змогли обрати запобіжний захід.

Ще одна звинувачення стосувалося неправдивого декларування Тупицького. Він не вказав у декларації ділянки, які має в окупованому Криму. Але Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив справу. Судді пояснили рішення тим, що не побачили в діях посадовця правопорушень.

У липні відсторонений очільник КСУ отримав нову підозру. Вона стосується втручання в систему дистанційного обслуговування клієнтів казначейства.



Чим відзначився Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу