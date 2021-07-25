Втім остаточної відповіді наразі ще немає. Про це розповів тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

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Кент відповів, чи можливі санкції США проти Тупицького

Журналістка "Радіо Свобода" повідомила, що Київ звертався до Вашингтона з закликом застосувати санкції проти ексочільника КСУ Тупицького. І запитала, чи може Кент підтвердити цю інформацію.

Американський чиновник не відповів прямо. Втім зауважив, що США завжди шукають можливість використати механізми в законодавстві для підтримки верховенства права і боротьби з корумпованими офіційними особами.

Під час інтерв'ю тимчасовому повіреному у справах США поставили питання "Чи може він підтвердити або спростувати звернення України до Білого Дому щодо санкції проти Тупицького".

"Побачимо", – лише додав він.

хто такий Олександр Тупицький інфографіка 24 канал
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