Втім остаточної відповіді наразі ще немає. Про це розповів тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент.
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Кент відповів, чи можливі санкції США проти Тупицького
Журналістка "Радіо Свобода" повідомила, що Київ звертався до Вашингтона з закликом застосувати санкції проти ексочільника КСУ Тупицького. І запитала, чи може Кент підтвердити цю інформацію.
Американський чиновник не відповів прямо. Втім зауважив, що США завжди шукають можливість використати механізми в законодавстві для підтримки верховенства права і боротьби з корумпованими офіційними особами.
Під час інтерв'ю тимчасовому повіреному у справах США поставили питання "Чи може він підтвердити або спростувати звернення України до Білого Дому щодо санкції проти Тупицького".
"Побачимо", – лише додав він.