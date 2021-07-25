Впрочем, окончательного ответа пока еще нет. Об этом рассказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
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Кент ответил, возможны ли санкции США против Тупицкого
Журналистка "Радио Свобода" сообщила, что Киев обращался к Вашингтону с призывом применить санкции против экс-главы КСУ Тупицкого. И спросила, может ли Кент подтвердить эту информацию.
Американский чиновник не ответил прямо. Впрочем, отметил, что США всегда ищут возможность использовать механизмы в законодательстве для поддержки верховенства права и борьбы с коррумпированными официальными лицами.
Во время интервью временному поверенному в делах США задали вопрос "Может ли он подтвердить или опровергнуть обращение Украины к Белому Дому относительно санкции против Тупицкого".
"Увидим", – лишь добавил он.