Впрочем, окончательного ответа пока еще нет. Об этом рассказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Кент ответил, возможны ли санкции США против Тупицкого

Журналистка "Радио Свобода" сообщила, что Киев обращался к Вашингтону с призывом применить санкции против экс-главы КСУ Тупицкого. И спросила, может ли Кент подтвердить эту информацию.

Американский чиновник не ответил прямо. Впрочем, отметил, что США всегда ищут возможность использовать механизмы в законодательстве для поддержки верховенства права и борьбы с коррумпированными официальными лицами.

Во время интервью временному поверенному в делах США задали вопрос "Может ли он подтвердить или опровергнуть обращение Украины к Белому Дому относительно санкции против Тупицкого".

"Увидим", – лишь добавил он.

Суд признал незаконным указ об отмене назначения Тупицкого Владимир Зеленский подписал в марте издавший указ об отмене назначения Александра Тупицким председателем Конституционного суда.

Впрочем, уже 14 июля Верховный Суд признал подписанный президентом документ незаконным и противоправным.

В Офисе Президента заявили, что собираются обжаловать это судебное решение, которое направлено против конкретных законов в отношении судей и правосудия.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что глава государства неприятно удивлен решением кассационного суда в составе ВС. И собирается подать соответствующую жалобу.



Чем отличился Тупицкий / Инфографика 24 канала