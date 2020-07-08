8 июля проходит очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию войны на Донбассе. Заседание ТКГ в очередной раз проходит в формате видеоконференции из-за коронавируса.

О начале заседания Трехсторонней контактной группы и вопросах, которые будут рассматриваться, сообщает Офис Президента.

Обратите внимание Масштабный пожар на Луганщине: ситуация обостряется, привлекли авиацию – видео, фото

Заседание ТКГ 8 июля: о чем говорят

Пожары на Луганщине

Основную тему этого заседания перед его началом обозначил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения возник масштабный лесной пожар.

Ввиду опасности переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Андрей Ермак призвал участников ТКГ к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения,

– отметил Ермак.

Напомним: предыдущее заседание ТКГ состоялось 25 июня. От 10 июня в заседании на постоянной основе участие принимают и представители ОРДЛО.

Пожары на Луганщине: главное