Заседание ТКГ: в фокусе вопрос режима тишины на Луганщине из-за пожаров
8 июля проходит очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию войны на Донбассе. Заседание ТКГ в очередной раз проходит в формате видеоконференции из-за коронавируса.
О начале заседания Трехсторонней контактной группы и вопросах, которые будут рассматриваться, сообщает Офис Президента.
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Заседание ТКГ 8 июля: о чем говорят
Пожары на Луганщине
Основную тему этого заседания перед его началом обозначил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения возник масштабный лесной пожар.
Ввиду опасности переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Андрей Ермак призвал участников ТКГ к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения,
– отметил Ермак.
Пожары на Луганщине: главное
- Пожар вспыхнул 6 июля. В следующий день он разгорелся с новой силой, подступив к населенным пунктам, в частности к Северодонецку. В соседних поселках уничтожены десятки домов.
- Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
- По состоянию на 8 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара привлекли более 1 200 спасателей и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский разрешил привлечь авиацию. Это стало возможным после тяжелых переговоров с луганскими боевиками, которые не гарантировали безопасного неба. Сейчас на месте работают два самолета АН-32П.
- Огонь уже привел к смерти по меньшей мере пяти человек. В больницах находятся 32 местных жителя.
- На место чрезвычайной ситуации уже ездили Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Глава государства обещает материальную помощь семьям погибших, пострадавшим и тем, кто потерял свой дом в огне.