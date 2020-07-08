8 липня відбувається чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання війни на Донбасі. Засідання ТКГ вкотре проходить у форматі відеоконференції через коронавірус.

Про початок засідання Тристоронньої контактної групи та питання, які розглядатимуться, повідомляє Офіс Президента.

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Основну тему цього засідання перед його початком окреслив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування виникла масштабна лісова пожежа.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Андрій Єрмак закликав учасників ТКГ до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення,

– зазначив Єрмак.

Нагадаємо: попереднє засідання ТКГ відбулося 25 червня. Від 10 червня у засіданні на постійній основі участь беруть і представники ОРДЛО.

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