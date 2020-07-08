Засідання ТКГ: у фокусі питання режиму тиші на Луганщині через пожежі
8 липня відбувається чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання війни на Донбасі. Засідання ТКГ вкотре проходить у форматі відеоконференції через коронавірус.
Про початок засідання Тристоронньої контактної групи та питання, які розглядатимуться, повідомляє Офіс Президента.
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Засідання ТКГ 8 липня: про що говорять
Пожежі на Луганщині
Основну тему цього засідання перед його початком окреслив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування виникла масштабна лісова пожежа.
Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Андрій Єрмак закликав учасників ТКГ до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення,
– зазначив Єрмак.
Пожежі на Луганщині: головне
- Пожежа спалахнула 6 липня. Наступнрого дня вона розгорілася з новою силою, підступивши до населених пунктів, зокрема до Сєвєродонецька. У сусідніх селищах знищені десятки будинків.
- Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.
- Станом на 8 липня згоріло вже понад 5 тисяч гектарів лісу. До гасіння пожежі залучили понад 1200 рятувальників та 200 одиниць техніки, серед них – підрозділи Нацгвардії та ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський дозволив залучити авіацію. Це стало можливим після важких переговорів з луганськими бойовиками, які не гарантували безпечного неба. Наразі на місці працюють два літаки АН-32П.
- Вогонь вже призвів до смерті щонайменше п'яти осіб. У лікарнях перебувають 32 місцевих жителів.
- На місце надзвичайної ситуації вже їздили Володимир Зеленський, міністр МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов.
- Глава держави обіцяє матеріальну допомогу сім'ям загиблих, постраждалим і тим, хто втратив дім у вогні.