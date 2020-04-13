Заседание Рады: Разумков рассказал о процедуре голосования за законопроекты
Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля будут голосовать за законопроекты без обсуждений. Исключением будут лишь изменения в госбюджет и ряд постановлений.
О процедуре голосования на заседании парламента 13 апреля спикер Совета Дмитрий Разумков рассказал в эфире "1+1".
Обратите внимание Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 15 апреля, – СМИ
По его словам, на внеочередном пленарном заседании Рада примет законопроекты без обсуждений.
Исключениями будут
- законопроект о внесении изменений в госбюджет 2020 года;
- проекты постановлений об отмене решения об утверждении законопроекта о рынке земли.
Была договоренность голосовать без обсуждений для того, чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать на пользу украинскому народу,
– отметил Разумков.
Он напомнил, что в Раде зарегистрировали 13 проектов по отмене решения о принятии законопроекта о рынке земли. Они блокируют подписание документа.
Какие вопросы Рада будет рассматривать на заседании
- изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы с COVID-19;
- законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных (геокадастры);
- законопроект № 3320 О борьбе с коронавирусом и последствиями;
- вопрос об усилении ответственности за поджоги;
- изменения в закон об АМКУ;
- преодоление вето президента под законом №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
- 13 постановлений на блокирование рынка земли.
К слову, по состоянию на 13 апреля семеро народных депутатов подхватили коронавирус.
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