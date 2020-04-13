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      Заседание Рады: Разумков рассказал о процедуре голосования за законопроекты

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      Разумков рассказал о формате голосования на заседании Рады / rubryka.com

      Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля будут голосовать за законопроекты без обсуждений. Исключением будут лишь изменения в госбюджет и ряд постановлений.

      О процедуре голосования на заседании парламента 13 апреля спикер Совета Дмитрий Разумков рассказал в эфире "1+1".

      Обратите внимание Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 15 апреля, – СМИ

      По его словам, на внеочередном пленарном заседании Рада примет законопроекты без обсуждений.

      Исключениями будут

      • законопроект о внесении изменений в госбюджет 2020 года;
      • проекты постановлений об отмене решения об утверждении законопроекта о рынке земли.

      Была договоренность голосовать без обсуждений для того, чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать на пользу украинскому народу,
      – отметил Разумков.

      Он напомнил, что в Раде зарегистрировали 13 проектов по отмене решения о принятии законопроекта о рынке земли. Они блокируют подписание документа.

      Какие вопросы Рада будет рассматривать на заседании

      • изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы с COVID-19;
      • законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных (геокадастры);
      • законопроект № 3320 О борьбе с коронавирусом и последствиями;
      • вопрос об усилении ответственности за поджоги;
      • изменения в закон об АМКУ;
      • преодоление вето президента под законом №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
      • 13 постановлений на блокирование рынка земли.

      К слову, по состоянию на 13 апреля семеро народных депутатов подхватили коронавирус.

      Нардепи з коронавірусом
      Нардепы с коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Верховная Рада Законодательство Новости Украины Новости политики Рынок земли Бюджет Бюджет 2020 Дмитрий Разумков
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