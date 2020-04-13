10:10
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Засідання Ради: Разумков розповів про процедуру голосування за законопроєкти

      -
      Разумков розповів про формат голосування на засіданні Ради / rubryka.com

      Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня голосуватимуть за законопроєкти без обговорень. Винятком будуть лише зміни до держбюджету та низка постанов.

      Про процедуру голосування на засіданні парламенту 13 квітня спікер Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі "1+1".

      Зверніть увагу Верховна Рада збереться на ще одне позачергове засідання 15 квітня, – ЗМІ

      За його словами, на позачерговому пленарному засіданні Рада ухвалить законопроєкти без обговорень.

      Винятками будуть 

      • законопроєкт про внесення змін до держбюджету 2020 року;
      • проєкти постанов щодо скасування рішення про затвердження законопроєкту про ринок землі.

      Була домовленість голосувати без обговорень для того, щоб якомога швидше їх розглянути, прийняти, щоб вони почали працювати на користь українського народу,
      – зазначив Разумков.

      Він нагадав, що у Раді зареєстрували 13 проєктів щодо скасування рішення про ухвалення законопроєкту про ринок землі. Вони блокують підписання документу.

      Які питання Рада розглядатиме на засіданні

      • зміни до бюджету, необхідні для подальшої ефективної боротьби України з COVID-19;
      • законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних (геокадастри);
      • законопроєкт № 3320 Про боротьбу з коронавірусом і наслідками;
      • питання про посилення відповідальності за підпали;
      • зміни до закону про АМКУ;
      • подолання вето президента під законом №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
      • 13 постанов на блокування ринку землі.

      До слова, станом на 13 квітня семеро народних депутатів підхопили коронавірус.

      Нардепи з коронавірусом
      Нардепи з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Верховна Рада Законодавство Новини України Новини політики Ринок землі Бюджет Бюджет 2020 Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      12 квітня , 22:00 Китай заплатить за вірус, пандемія спише всі промахи та Чечня на замку: блоги тижня
      Блоги тижня
      12 квітня , 19:30 Вплив коронавірусу на демократію та як правильно утилізувати використану маску – відео тижня
      Марія Лелека