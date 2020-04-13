Засідання Ради: Разумков розповів про процедуру голосування за законопроєкти

Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня голосуватимуть за законопроєкти без обговорень. Винятком будуть лише зміни до держбюджету та низка постанов.

Про процедуру голосування на засіданні парламенту 13 квітня спікер Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі "1+1".

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За його словами, на позачерговому пленарному засіданні Рада ухвалить законопроєкти без обговорень.

Винятками будуть

законопроєкт про внесення змін до держбюджету 2020 року;

проєкти постанов щодо скасування рішення про затвердження законопроєкту про ринок землі.

Була домовленість голосувати без обговорень для того, щоб якомога швидше їх розглянути, прийняти, щоб вони почали працювати на користь українського народу,

– зазначив Разумков.

Він нагадав, що у Раді зареєстрували 13 проєктів щодо скасування рішення про ухвалення законопроєкту про ринок землі. Вони блокують підписання документу.

Які питання Рада розглядатиме на засіданні

зміни до бюджету, необхідні для подальшої ефективної боротьби України з COVID-19;

законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних (геокадастри);

законопроєкт № 3320 Про боротьбу з коронавірусом і наслідками;

питання про посилення відповідальності за підпали;

зміни до закону про АМКУ;

подолання вето президента під законом №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

13 постанов на блокування ринку землі.

До слова, станом на 13 квітня семеро народних депутатів підхопили коронавірус.



Нардепи з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу