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      Заседание Рады в онлайн-режиме: плюсы и минусы законопроекта Стефанчуков

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      Что известно о законопроекте о голосовании в онлайн-режиме / ОПОРА

      В Верховной Раде хотят принять закон, который позволит проводить пленарные заседания парламента в режиме видеоконференции. Эксперты назвали преимущества и недостатки документа.

      Свои замечания к проекту закона обнародовала гражданская сеть ОПОРА. В организации считают, что документ довольно неоднозначный.

      Рекомендуем ознакомиться Как нардепы будут работать онлайн: на сайте Рады появился законопроект

      Преимущества законопроекта

      • наличие процедуры принятия парламентом исключительных решений в случае обострения эпидемиологической ситуации;
      • наличие пошаговой процедуры идентификации депутата и установление его волеизъявления во время голосования на заседании в режиме видеоконференции;
      • обеспечение трансляции дистанционного участия народных депутатов в заседании парламента на телевидении и радио, на вебсайте парламента.

      Среди недостатков отмечают:

      • дискуссионность соответствия законопроекта Конституции Украины:
      • отсутствие "права вето" депутатских групп и фракций на инициативу по проведению пленарного заседания;
      • отсутствие альтернативности обсуждения законопроектов по полной процедуре и принятия законопроектов исключительно в порядке голосования за основу и в целом;
      • отсутствие требований к системе видеоконференции и процедуре контроля за ее надлежащим функционированием;
      • отсутствие процедуры внутрипарламентского обжалования результатов голосования в случае неличного голосования или других нарушений.

      Как депутаты будут голосовать в режиме онлайн?

      • Председательствующий во время конкретного заседания поочередно будет называть всех депутатов (от наибольшей до наименьшей фракций – фамилии в алфавитном порядке). Тогда на главном экране будет отображаться названный депутат.
      • Он будет представиться, а потом голосовать поднятием руки за одну из следующих позиций – "за", "против", "воздержался". После этого член счетной комиссии сообщает о фиксации голоса народного избранника.
      • Если голосование одного депутата продлится хотя бы минуту, то всеобщее голосование за один законопроект может растянуться на 5-6 часов.

      Отметим, что авторами проекта закона является вице-спикер парламента Руслан Стефанчук и его брат-депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук.

      Что известно о работе комитетов Рады в онлайн-режиме?
      Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта изменила закон и позволила проводить заседания комитетов парламента в режиме видеоконференции. Свои голоса "за" отдали 319 нардепов. Это связано с карантином, введенным в Украине, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Руслан Стефанчук Верховная Рада Законодательство Новости политики
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