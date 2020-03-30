Заседание Рады в онлайн-режиме: плюсы и минусы законопроекта Стефанчуков
В Верховной Раде хотят принять закон, который позволит проводить пленарные заседания парламента в режиме видеоконференции. Эксперты назвали преимущества и недостатки документа.
Свои замечания к проекту закона обнародовала гражданская сеть ОПОРА. В организации считают, что документ довольно неоднозначный.
Рекомендуем ознакомиться Как нардепы будут работать онлайн: на сайте Рады появился законопроект
Преимущества законопроекта
- наличие процедуры принятия парламентом исключительных решений в случае обострения эпидемиологической ситуации;
- наличие пошаговой процедуры идентификации депутата и установление его волеизъявления во время голосования на заседании в режиме видеоконференции;
- обеспечение трансляции дистанционного участия народных депутатов в заседании парламента на телевидении и радио, на вебсайте парламента.
Среди недостатков отмечают:
- дискуссионность соответствия законопроекта Конституции Украины:
- отсутствие "права вето" депутатских групп и фракций на инициативу по проведению пленарного заседания;
- отсутствие альтернативности обсуждения законопроектов по полной процедуре и принятия законопроектов исключительно в порядке голосования за основу и в целом;
- отсутствие требований к системе видеоконференции и процедуре контроля за ее надлежащим функционированием;
- отсутствие процедуры внутрипарламентского обжалования результатов голосования в случае неличного голосования или других нарушений.
Как депутаты будут голосовать в режиме онлайн?
- Председательствующий во время конкретного заседания поочередно будет называть всех депутатов (от наибольшей до наименьшей фракций – фамилии в алфавитном порядке). Тогда на главном экране будет отображаться названный депутат.
- Он будет представиться, а потом голосовать поднятием руки за одну из следующих позиций – "за", "против", "воздержался". После этого член счетной комиссии сообщает о фиксации голоса народного избранника.
- Если голосование одного депутата продлится хотя бы минуту, то всеобщее голосование за один законопроект может растянуться на 5-6 часов.
Отметим, что авторами проекта закона является вице-спикер парламента Руслан Стефанчук и его брат-депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук.
Что известно о работе комитетов Рады в онлайн-режиме?
Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта изменила закон и позволила проводить заседания комитетов парламента в режиме видеоконференции. Свои голоса "за" отдали 319 нардепов. Это связано с карантином, введенным в Украине, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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