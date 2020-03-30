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      Засідання Ради в онлайн-режимі: плюси та мінуси законопроєкту Стефанчуків

      -
      Що відомо про законопроєкт про голосування в онлайн-режимі / ОПОРА

      У Верховній Раді хочуть ухвалити закон, який дозволить проводити пленарні засідання парламенту у режимі відеоконференції. Експерти назвали переваги та недоліки документу.

      Свої зауваження до проєкту закону оприлюднила громадянська мережа ОПОРА. В організації вважають, що документ є доволі неоднозначним.

      Актуально Рада дозволила засідати комітетам у режимі відеоконференції

      Переваги законопроєкту

      • наявність процедури ухвалення парламентом виняткових рішень у разі загострення епідеміологічної ситуації;
      • наявність покрокової процедури ідентифікації депутата і встановлення його волевиявлення під час голосування на засіданні у режимі відеоконференції;
      • забезпечення трансляції дистанційної участі народних депутатів засіданні парламенту на телебаченні та радіо, на вебсайті парламенту.

      Серед недоліків відзначають:

      • дискусійність відповідності законопроєкту Конституції України:
      • відсутність "права вето" депутатських груп та фракцій на ініціативу із проведення пленарного засідання;
      • відсутність альтернативності обговорення законопроєктів за повною процедурою та ухвалення законопроєктів виключно у порядку голосування за основу і в цілому;
      • відсутність вимог до системи відеоконференції та процедури контролю за її належним функціонуванням;
      • відсутність процедури внутрішньопарламентського оскарження результатів голосування в разі неособистого голосування або інших порушень.

      Відзначимо, що авторами проєкту закону є віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук і його брат-депутат від "Слуги народу" Микола Стефанчук.

      Що відомо про роботу комітетів Ради в онлайн-режимі?Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня змінила закон і дозволила проводити засідання комітетів парламенту в режимі відеоконференції. Свої голоси "за" віддали 319 нардепів. Це пов’язано з карантином, введеним в Україні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Руслан Стефанчук Верховна Рада Законодавство Новини України Новини політики
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