Засідання Ради в онлайн-режимі: плюси та мінуси законопроєкту Стефанчуків

У Верховній Раді хочуть ухвалити закон, який дозволить проводити пленарні засідання парламенту у режимі відеоконференції. Експерти назвали переваги та недоліки документу.

Свої зауваження до проєкту закону оприлюднила громадянська мережа ОПОРА. В організації вважають, що документ є доволі неоднозначним.

Актуально Рада дозволила засідати комітетам у режимі відеоконференції

Переваги законопроєкту

наявність процедури ухвалення парламентом виняткових рішень у разі загострення епідеміологічної ситуації;

наявність покрокової процедури ідентифікації депутата і встановлення його волевиявлення під час голосування на засіданні у режимі відеоконференції;

забезпечення трансляції дистанційної участі народних депутатів засіданні парламенту на телебаченні та радіо, на вебсайті парламенту.

Серед недоліків відзначають:

дискусійність відповідності законопроєкту Конституції України:

відсутність "права вето" депутатських груп та фракцій на ініціативу із проведення пленарного засідання;

відсутність альтернативності обговорення законопроєктів за повною процедурою та ухвалення законопроєктів виключно у порядку голосування за основу і в цілому;

відсутність вимог до системи відеоконференції та процедури контролю за її належним функціонуванням;

відсутність процедури внутрішньопарламентського оскарження результатів голосування в разі неособистого голосування або інших порушень.

Відзначимо, що авторами проєкту закону є віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук і його брат-депутат від "Слуги народу" Микола Стефанчук.

Що відомо про роботу комітетів Ради в онлайн-режимі?Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня змінила закон і дозволила проводити засідання комітетів парламенту в режимі відеоконференції. Свої голоси "за" віддали 319 нардепів. Це пов’язано з карантином, введеним в Україні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.