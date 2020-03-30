Засідання Ради в онлайн-режимі: плюси та мінуси законопроєкту Стефанчуків
У Верховній Раді хочуть ухвалити закон, який дозволить проводити пленарні засідання парламенту у режимі відеоконференції. Експерти назвали переваги та недоліки документу.
Свої зауваження до проєкту закону оприлюднила громадянська мережа ОПОРА. В організації вважають, що документ є доволі неоднозначним.
Актуально Рада дозволила засідати комітетам у режимі відеоконференції
Переваги законопроєкту
- наявність процедури ухвалення парламентом виняткових рішень у разі загострення епідеміологічної ситуації;
- наявність покрокової процедури ідентифікації депутата і встановлення його волевиявлення під час голосування на засіданні у режимі відеоконференції;
- забезпечення трансляції дистанційної участі народних депутатів засіданні парламенту на телебаченні та радіо, на вебсайті парламенту.
Серед недоліків відзначають:
- дискусійність відповідності законопроєкту Конституції України:
- відсутність "права вето" депутатських груп та фракцій на ініціативу із проведення пленарного засідання;
- відсутність альтернативності обговорення законопроєктів за повною процедурою та ухвалення законопроєктів виключно у порядку голосування за основу і в цілому;
- відсутність вимог до системи відеоконференції та процедури контролю за її належним функціонуванням;
- відсутність процедури внутрішньопарламентського оскарження результатів голосування в разі неособистого голосування або інших порушень.
Відзначимо, що авторами проєкту закону є віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук і його брат-депутат від "Слуги народу" Микола Стефанчук.
Що відомо про роботу комітетів Ради в онлайн-режимі?Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня змінила закон і дозволила проводити засідання комітетів парламенту в режимі відеоконференції. Свої голоси "за" віддали 319 нардепів. Це пов’язано з карантином, введеним в Україні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
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