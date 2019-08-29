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      Украинские и мировые лидеры пришли на первое заседание новой Рады: фото

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      Гости заседания Верховной Рады 29 августа 2019 – список и фото
      Гости на заседании Верховной Рады / EPA-EFE

      На первое заседание новоизбранной Верховной Рады IX созыва прибыли президенты Украины, политики, дипломаты и иностранные гости. Торжественная церемония проходит 29 августа в помещении парламента.

      Всего на первое заседание пригласили 60 гостей. Они заняли места на балконе сессионного зала в Верховной Раде.

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      В зале присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Пятый глава государства Петр Порошенко сидел среди нардепов, ведь прошел в Раду в списке своей партии "Европейская Солидарность".


      Президент Зеленский на первом заседании Рады IX созыва / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

      На заседание также пришли:

      • Народные депутаты предыдущих созывов;
      • Премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства;
      • Бывшие руководители правительства и председатели Верховной Рады;
      • Руководитель Офиса президента Андрей Богдан с помощниками;
      • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
      • Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и члены;
      • Председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала и судьи;
      • Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская;
      • Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха;
      • Генеральный прокурор Юрий Луценко;
      • Омбудсмен Людмила Денисова;
      • Глава Счетной палаты Валерий Пацкан;
      • Глава Национального банка Украины Яков Смолий;
      • Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов;
      • Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев;
      • Мэр Киева Виталий Кличко;
      • Настоятели украинских церквей: митрополит Епифаний, патриарх Филарет, митрополит Онуфрий и другие;
      • Руководители центральных органов исполнительной власти;
      • Председатели областных советов.


      Министры на торжественном заседании Рады / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

      Священнослужители на заседании Рады / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

      Также на торжественное заседание парламента приехали иностранные гости: вице-президент Европарламента Клара Добрев, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, вице-спикер кнессета Израиля Исраэль Эйхлер, член комитета по вопросам внешней политики и обороны Бундестага Германии Омид Нурипур, глава секретариата Европейского энергетического сообщества, вице-президент Всемирного конгресса украинцев Елена Кошарная.

      Как прошло торжественное заседание новой Верховной Рады?Работу парламента открыл спикер предыдущего созыва Андрей Парубий минутой молчания в честь памяти погибших защитников Украины. Тогда в сессионном зале традиционно прозвучал гимн Украины.

      После этого на первом торжественном заседании парламента IX созыва 224 новоизбранных народных депутата приняли присягу. Зачитал ее текст самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе с "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      розміщення партій у верховній раді
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Кабинет Министров Украины Виктор Ющенко Петр Порошенко Леонид Кучма Леонид Кравчук Президент Украины
      Источник: 24 канал
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