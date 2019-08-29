Украинские и мировые лидеры пришли на первое заседание новой Рады: фото
На первое заседание новоизбранной Верховной Рады IX созыва прибыли президенты Украины, политики, дипломаты и иностранные гости. Торжественная церемония проходит 29 августа в помещении парламента.
Всего на первое заседание пригласили 60 гостей. Они заняли места на балконе сессионного зала в Верховной Раде.
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В зале присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Пятый глава государства Петр Порошенко сидел среди нардепов, ведь прошел в Раду в списке своей партии "Европейская Солидарность".
Президент Зеленский на первом заседании Рады IX созыва / фото 24 канала, Ростислав Лабенский
На заседание также пришли:
- Народные депутаты предыдущих созывов;
- Премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства;
- Бывшие руководители правительства и председатели Верховной Рады;
- Руководитель Офиса президента Андрей Богдан с помощниками;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
- Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и члены;
- Председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала и судьи;
- Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская;
- Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха;
- Генеральный прокурор Юрий Луценко;
- Омбудсмен Людмила Денисова;
- Глава Счетной палаты Валерий Пацкан;
- Глава Национального банка Украины Яков Смолий;
- Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов;
- Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев;
- Мэр Киева Виталий Кличко;
- Настоятели украинских церквей: митрополит Епифаний, патриарх Филарет, митрополит Онуфрий и другие;
- Руководители центральных органов исполнительной власти;
- Председатели областных советов.
Министры на торжественном заседании Рады / фото 24 канала, Ростислав Лабенский
Священнослужители на заседании Рады / фото 24 канала, Ростислав Лабенский
Также на торжественное заседание парламента приехали иностранные гости: вице-президент Европарламента Клара Добрев, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, вице-спикер кнессета Израиля Исраэль Эйхлер, член комитета по вопросам внешней политики и обороны Бундестага Германии Омид Нурипур, глава секретариата Европейского энергетического сообщества, вице-президент Всемирного конгресса украинцев Елена Кошарная.
Как прошло торжественное заседание новой Верховной Рады?Работу парламента открыл спикер предыдущего созыва Андрей Парубий минутой молчания в честь памяти погибших защитников Украины. Тогда в сессионном зале традиционно прозвучал гимн Украины.
После этого на первом торжественном заседании парламента IX созыва 224 новоизбранных народных депутата приняли присягу. Зачитал ее текст самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе с "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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