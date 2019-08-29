Украинские и мировые лидеры пришли на первое заседание новой Рады: фото

На первое заседание новоизбранной Верховной Рады IX созыва прибыли президенты Украины, политики, дипломаты и иностранные гости. Торжественная церемония проходит 29 августа в помещении парламента.

Всего на первое заседание пригласили 60 гостей. Они заняли места на балконе сессионного зала в Верховной Раде.

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В зале присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Пятый глава государства Петр Порошенко сидел среди нардепов, ведь прошел в Раду в списке своей партии "Европейская Солидарность".



Президент Зеленский на первом заседании Рады IX созыва / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

На заседание также пришли:

Народные депутаты предыдущих созывов;

Премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства;

и члены правительства; Бывшие руководители правительства и председатели Верховной Рады;

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан с помощниками;

с помощниками; Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк ;

; Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и члены;

и члены; Председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала и судьи;

и судьи; Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская ;

; Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха;

Генеральный прокурор Юрий Луценко ;

; Омбудсмен Людмила Денисова ;

; Глава Счетной палаты Валерий Пацкан ;

; Глава Национального банка Украины Яков Смолий ;

; Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов ;

; Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев ;

; Мэр Киева Виталий Кличко ;

; Настоятели украинских церквей: митрополит Епифаний, патриарх Филарет, митрополит Онуфрий и другие;

Руководители центральных органов исполнительной власти;

Председатели областных советов.



Министры на торжественном заседании Рады / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

Священнослужители на заседании Рады / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

Также на торжественное заседание парламента приехали иностранные гости: вице-президент Европарламента Клара Добрев, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, вице-спикер кнессета Израиля Исраэль Эйхлер, член комитета по вопросам внешней политики и обороны Бундестага Германии Омид Нурипур, глава секретариата Европейского энергетического сообщества, вице-президент Всемирного конгресса украинцев Елена Кошарная.

Как прошло торжественное заседание новой Верховной Рады?Работу парламента открыл спикер предыдущего созыва Андрей Парубий минутой молчания в честь памяти погибших защитников Украины. Тогда в сессионном зале традиционно прозвучал гимн Украины.



После этого на первом торжественном заседании парламента IX созыва 224 новоизбранных народных депутата приняли присягу. Зачитал ее текст самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе с "Оппозиционной платформы – За жизнь".



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