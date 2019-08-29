Українські та світові лідери прийшли на перше засідання нової Ради: фото

На перше засідання новообраної Верховної Ради ІХ скликання прибули Президенти України, політики, дипломати та іноземні гості. Урочиста церемонія проходить 29 серпня у приміщенні парламенту.

Загалом на перше засідання запросили 60 гостей. Вони зайняли місця на балконі сесійної зали у Верховній Раді.

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У залі присутні Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та чинний глава держави Володимир Зеленський. До слова, Порошенко пройшов до Ради у списку власної партії "Європейська Солідарність".



Президент Зеленський на першому засіданні Ради ІХ скликання / фото 24 каналу, Ростислав Лабенський

На засідання також прийшли:

Народні депутати попередніх скликань;

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та члени уряду;

та члени уряду; Колишні очільники уряду та голови Верховної Ради;

Керівник Офісу президента Андрій Богдан з помічниками;

з помічниками; Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк ;

; Глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук та члени;

та члени; Голова Конституційного суду України Наталія Шаптала та судді;

та судді; Голова Верховного Суду Данішевська Валентина ;

; Голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха ;

; Генеральний прокурор Юрій Луценко ;

; Омбудсмен Людмила Денісова ;

; Глава Рахункової палати Валерій Пацкан ;

; Глава Національного банку України Якій Смолій ;

; Виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов ;

; Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв ;

; Мер Києва Віталій Кличко ;

; Настоятелі українських церков: митрополит Епіфаній , патріарх Філарет , митрополит Онуфрій та інші;

, патріарх , митрополит та інші; Керівники центральних органів виконавчої влади;

Голови обласних рад.



Міністри на урочистому засідання Ради / фото 24 каналу, Ростислав Лабенський



Священослужителі на засіданні Ради / фото 24 каналу, Ростислав Лабенський

Також на урочисте засідання парламенту приїхали іноземні гості: віце-президент Європарламенту Клара Добрев, президент ПА ОБСЄ Георгій Церетелі, віце-спікер кнесету Ізраїлю Ісраель Ейхлер, член комітету з питань зовнішньої політики і оборони Бундестагу Німеччини Омід Нуріпур, глава секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, віце-президент Всесвітнього конгресу українців Олена Кошарна.

Як пройшло урочисте засідання нової Верховної Ради? Роботу парламенту відкрив спікер попереднього скликання Андрій Парубій хвилиною мовчання на честь вшанування пам’яті загиблих захисників України. Тоді у сесійній залі традиційно пролунав гімн України.



Після цього на першому урочистому засіданні парламенту IX скликання 224 новообрані народні депутати склали присягу. Зачитав її текст найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".



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