Заседания Кабмина снова будут открытыми

Заседания Кабинета Министров Дениса Шмыгаля будут проходить в открытом режиме. На время вспышки коронавируса за работой министров можно будет следить онлайн.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабмина с участием президента.

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Министр цифровой информации Михаил Федоров предложил внести изменения в регламент и проводить заседания в онлайн-режиме во время вспышки коронавируса.

Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений при онлайн-участии,

– пояснил Федоров.

Предложение доработают в течение двух дней.

Почему заседания Кабмина были закрытыми?

В период премьерства Алексея Гончарука заседания правительства проводили в закрытом режиме, для журналистов проводили брифинги с обнародованием решений. Это было личное решение Гончарука. Объяснял это тем, что работа правительства не должна превращаться в шоу. После каждого заседания его итоги рассказывал сам премьер или кто-то из министров.