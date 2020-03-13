15:20
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Заседания Кабмина снова будут открытыми

      - Читати новину українською

      Заседания Кабинета Министров Дениса Шмыгаля будут проходить в открытом режиме. На время вспышки коронавируса за работой министров можно будет следить онлайн.

      Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабмина с участием президента.

      Читайте также Как будет работать Рада во время карантина

      Министр цифровой информации Михаил Федоров предложил внести изменения в регламент и проводить заседания в онлайн-режиме во время вспышки коронавируса.

      Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений при онлайн-участии,
      – пояснил Федоров.

      Предложение доработают в течение двух дней.

      Почему заседания Кабмина были закрытыми?

      В период премьерства Алексея Гончарука заседания правительства проводили в закрытом режиме, для журналистов проводили брифинги с обнародованием решений. Это было личное решение Гончарука. Объяснял это тем, что работа правительства не должна превращаться в шоу. После каждого заседания его итоги рассказывал сам премьер или кто-то из министров.

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Михаил Федоров Алексей Гончарук– новости Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Самолет Милан - Киев: здоровые пассажиры и лживый блогер
      Юрій Бутусов
      сегодня , 14:52 Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны на Донбассе
      Інна Жолобович
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      сегодня , 14:12 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук