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      Засідання Кабміну знову будуть відкритими

      -
      Засідання уряду відбуватимуться у відкритому режимі / Цензор. НЕТ

      Засідання Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля відбуватимуться у відкритому режимі. На час спалаху коронавірусу за роботою міністрів можна буде стежити онлайн.

      Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну за участю президента.

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      Міністр цифрової інформації Михайло Федоров запропонував внести зміни до регламенту і проводити засідання в онлайн-режимі під час спалаху коронавірусу.

      Навіть члени уряду, які не зможуть особисто бути присутніми на засіданні, зможуть взяти участь у прийнятті рішень за онлайн-участю,
      пояснив Федоров.

      Пропозицію доопрацюють впродовж двох днів. 

      Чому засідання Кабміну були закритими?

      В період прем'єрства Олексія Гончарука засідання уряду проводили в закритому режимі, для журналістів проводили брифінги з оприлюдненням рішень. Це було особисте рішення Гончарука. Пояснював це тим, що робота уряду не має перетворюватися на шоу. Після кожного засідання про його підсумки розповідав сам прем’єр або хтось із міністрів.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Денис Шмигаль Новини політики Михайло Федоров Олексій Гончарук – новини Кабінет Міністрів України Новий уряд Шмигаля
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