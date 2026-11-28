В России признали опасными для передачи иностранцам данные о выплатах военнослужащим и отправке заключенных на войну. За распространение этих сведений грозит статус "иностранного агента" или до 8 лет колонии.

Согласно приказу ФСБ, новые ограничения касаются информации, которая формально не считается государственной тайной, но может быть использована против безопасности страны.

Под запрет попали тюремщики и счета оборонцев

В обновленный перечень, утвержденный еще в 2022 году, теперь входят данные о численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, заключивших контракт с Минобороны России вместо отбывания наказания.

Кроме того, российская спецслужба закрыла доступ к информации о сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний, которые непосредственно готовили и отправляли таких лиц в зону боевых действий. Сведения об их служебной деятельности теперь запрещено передавать за границу.

Отдельный блок ограничений охватывает финансовые данные военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса и членов их семей. В частности, речь идет о размерах зарплат, банковских счетах, вкладах и долговых обязательствах, за исключением тех сведений, которые уже находятся в открытом доступе.

Передачу информации приравнивают к государственной измене

Целенаправленный сбор и передача таких данных иностранным государствам, организациям или частным лицам грозит внесением в список так называемых иноагентов.

Если действия создают угрозу государственной безопасности, силовики будут возбуждать уголовные дела по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами.

По ч. 1 этой статьи предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Как отмечает издание "Важные истории", в правозащитных кругах эту норму называют "госизменой-лайт", а следователи регулярно используют ее для преследований и часто переквалифицируют обвинения в полноценную госизмену.

Кремль ищет новые ресурсы для восполнения потерь

Напомним, ранее мы писали, что российские власти существенно расширили юридические возможности для отправки осужденных на войну против Украины. В частности, Владимир Путин подписал закон, который существенно сократил перечень статей и преступлений, ранее запрещавших заключение контракта с армией.

Предыдущий контингент завербованных заключенных российская армия в значительной степени исчерпала еще во время штурмов Бахмута. Из-за этого Москва начала рассматривать возможность мобилизации женщин из исправительных колоний и активизировала вербовку иностранцев, в результате чего контракты с российским оборонным ведомством уже заключили около 46 тысяч граждан из 151 страны мира.