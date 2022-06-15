Безусловно, никакое официальное оформление брака не состоялось. Односельчане девушки "в восторге" от такого поступка. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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"Не думаю, что они надолго задержатся в поселке. Убегают вместе. Конечно, новоиспеченный мужчина не бросит свою жену", – сказал он.
Девушкам нравится кафиры
Активист отметил, что это единственный случай в области. Правда, есть немало девушек легкого поведения, которые восхищаются кафиров, ведь те щедрые, с ними им интересно.
Эти женщины не только легкого поведения, но и невысокого интеллектуального развития",
– добавил Молчанов.
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