Безусловно, никакое официальное оформление брака не состоялось. Односельчане девушки "в восторге" от такого поступка. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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"Не думаю, что они надолго задержатся в поселке. Убегают вместе. Конечно, новоиспеченный мужчина не бросит свою жену", – сказал он.

Девушкам нравится кафиры

Активист отметил, что это единственный случай в области. Правда, есть немало девушек легкого поведения, которые восхищаются кафиров, ведь те щедрые, с ними им интересно.

Эти женщины не только легкого поведения, но и невысокого интеллектуального развития",

– добавил Молчанов.

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