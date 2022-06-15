Безумовно, жодного офіційного оформлення шлюбу не відбулося. Односельці дівчини "у захваті" від такого вчинку. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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"Не думаю, що вони надовго затримаються у селищі. Тікатимуть разом. Звичайно, новоспечений чоловік не кине свою дружину", – сказав він.

Дівчатам до вподоби окупанти

Активіст зауважив, що це єдиний випадок в області. Щоправда, є чимало дівчат легкої поведінки, які захоплюються окупантами, адже ті щедрі, з ними їм цікаво.

Ці жінки не лише легкої поведінки, а й невисокого інтелектуального розвитку",

– додав Молчанов.

Злочини на Херсонщині: останнє

Заступник гендиректора однієї з херсонських лікарень погодився співпрацювати з окупантами. Він цинічно злив дані про працівників місцевої поліції.

Військові країни-агресорки захопили головний корпус Херсонського державного університету. Згодом вони вдерлися до гуртожитку та викрали проректора університету Максима Вінника. Його повезли у невідомому напрямку.

Дружина закатованого українця Альона Лапчук розповіла, як у її дім увірвалися 9 росіян. Її чоловіка, Віталія, побили до невпізнаваності. Жінка нічого не знала про долю чоловіка, поки його не знайшли у річці з гирею, прив'язаною до ніг. Згодом матері з сином вдалося полями виїхати через Снігурівку на підконтрольну Україні територію.

Окупанти спричинили на Херсонщині продовольчу кризу. Так, левову частину гуманітарної допомоги, яку привозять з окупованого Криму, просто викрадають.

Росіяни вкотре довели, що на жодні домовленості з ними йти не можна. Так, вони роздали по 10 тисяч рублів херсонцям та мешканцям області, які погодилися співпрацювати із загарбниками. Щоправда, купюри виявилися липовими.

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