Пограничники сейчас живут в лесном лагере, который назвали "Ласточка". Одна из версий говорит, что так оно напоминает детство и каникулы.

"Ласточка – это свободная птица. И мы хотим свободно жить в свободной стране", – рассказал свою версию пограничник с позывным "Леонидович".

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Все в лагере пограничники сделали своими руками. Есть здесь и свое убежище, и зона отдыха. А также колодец, который они выкопали с помощью волонтеров. Его глубина – 18 метров.

Боевой стержень подразделения – мобилизованные из запаса офицеры-пограничники. Среди таких и "Леший", служивший в Измаильском пограничном отряде до апреля 2021 года. После этого работал на СТО, занимавшемся автомобилями для соревнований по бездорожью. Его навыки пригодились и здесь. Так, на одном из внедорожников установлен пулемет ДШКМ калибром 12,7 миллиметра, которым можно пробивать броню.

Такие идеи улучшения автомобилей рождаются в голове "Буденного". Он по специальности инженер-автомобилист, а свой позывной получил еще в 2014 году. Также у него за плечами 26 лет пограничной службы.

Но есть и те, у кого не было боевого опыта до начала войны в 2022 году. 23-летний Богдан с позывным "Кучерявый" только окончил ВУЗ по специальности строительство и архитектура. А теперь ответственный за управление дроном.

Директор по кинопроизводству в мирной жизни был "Маэстро". После начала войны он "сделал простой шаг" – 6 мая, когда ушел в территориальный центр комплектования. Теперь его "лучшие друзья" - это лопата и ручной пулемет Калашникова.

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