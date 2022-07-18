Прикордонники зараз мешкають у лісовому таборі, який назвали "Ластівка". Одна з версій каже, що так воно нагадує дитинство та канікули.

"Ластівка – це вільна птиця. І ми хочемо вільно жити у вільній країні", – розповів свою версію прикордонник з позивним "Леонідович".

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Все в таборі прикордонники зробили власноруч. Є тут і своя "криївка", і зона відпочинку. А також криниця, яку вони викопали з допомогою волонтерів. Її глибина – 18 метрів.

Бойовий стрижень підрозділу – мобілізовані із запасу офіцери-прикордонники. Серед таких і "Лєший", який служив в Ізмаїльському прикордонному загоні до квітня 2021 року. Після цього працював на СТО, яке займалося автомобілями для змагань по бездоріжжю. Його навички приводилися і тут. Так, на одному із позашляховиків встановлено кулемет ДШКМ калібром 12,7 міліметра, якою можна пробивати броню.

Такі ідеї покращення автомобілів народжуються в голові "Будьонного". Він за фахом інженер-автомобіліст, а свій позивний отримав ще у 2014 році. Також в нього за плечима 26 років прикордонної служби.

Але є й ті, які не мали бойового досвіду до початку війни в 2022 році. 23-річний Богдан з позивним "Кучерявий" лише закінчив ВНЗ за фахом будівництво та архітектура. А тепер відповідальний за керування дроном.

Директор з кіновиробництва в мирному житті був "Маестро". Після початку війни він "зробив простий крок" – 6 травня, коли пішов у територіальний центр комплектування. Тож тепер його "найкращі друзі" – це лопата та ручний кулемет Калашникова.

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