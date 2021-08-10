Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в программе "Первые лица" на 24 канале. По его словам, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будут просить принять все возможные меры санкционного характера к тем, кто до сих пор нарушает языковое законодательство.
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Какие санкции могут применять
Креминь заявил, что также будет обращаться к депутатам, чтобы они предоставили возможность применять жесткие действия к злостным нарушителям.
Речь идет об увеличении штрафов и лишении лицензий.
Защищать язык надо не словами, а конкретными действиями, согласованными с действующим законодательством,
– подчеркнул языковой омбудсмен.
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Что этому предшествовало
- Конституционный Суд 14 июля признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Уже 16 июля внедрили новые нормы по использованию украинского. Благодаря этому государственного языка в публичной сфере станет больше.
- Это касается туризма, культуры, развлечений, книгоиздания, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.
Как расширили языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала