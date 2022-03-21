Министр обороны Алексей Резников отметил, что не может рассказывать информацию о вооружении ВСУ. Но никто не мешает публиковать данные о защите наших бойцов.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Бронежилеты отвечают стандартам НАТО

Речь идет о том, что украинские военные за последние несколько дней получили 51 тысячу бронежилетов 4 класса по стандартам НАТО.

Как сообщил Резников, защита приобретена преимущественно на средства государственного бюджета. Это значит, что обезопасить наших ребят удалось за счет всех украинцев. В ведомстве отмечают, что работают круглосуточно и готовят следующие партии.

В то же время министр обороны призвал украинцев не питать иллюзий. Он убежден, что впереди нас ожидает еще очень много испытаний.

Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая,

– подчеркнул он.

В то же время он добавил, что нам удастся одолеть врага благодаря нашему единству и лучшей организации. И что вклад каждого в это дело сейчас очень важен.