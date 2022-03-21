Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що не може розповідати інформацію про озброєння ЗСУ. Але ніхто не заважає публікувати дані про захист наших бійців.

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Бронежилети відповідають стандартам НАТО

Мовиться про те, що українські військові за останні кілька днів отримали 51 тисячу бронежилетів 4 класу за стандартами НАТО.

Як повідомив Резніков, захист придбаний переважно за кошти державного бюджету. Це означає, що убезпечити наших хлопців вдалося за кошт усіх українців. У відомстві зазначають, що працюють цілодобово та готують вже наступні партії.

Водночас міністр оборони закликав українців не мати ілюзій. Він переконаний, що попереду на нас очікує ще дуже багато випробувань.

Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста,

– наголосив він.

Водночас він додав, що нам вдасться здолати ворога завдяки нашій єдності та кращій організації. І що внесок кожного у цю справу зараз дуже важливий.

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