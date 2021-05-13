В Киеве презентовали открытие обновленного "Киберцентра UA30" – государственного центра реагирования на киберинциденты. В нем работает единственная в Украине команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события – CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine).

Киберцентр взаимодействует с более 500 подобными командами реагирования по всему миру с целью исследования киберинцидентов и обмена информацией о киберугрозах со специалистами государственного и частного секторов.

Интересно Зеленский посетил презентацию Киберцентра UA30

Пока единственный в Украине

В центре расположен тренинговый центр – единственный в Украине. Всего таких тренинговых центров 20 во всем мире, 6 из них находятся в США. В Украине он один, где есть наши специалисты, специалисты сил безопасности и обороны, органов государственной власти, сотрудники, ответственные в государственных предприятиях за защиту информации и кибербезопасность,

– рассказал председатель Госспецсвязи Юрий Щыголь.

Он добавил, что в тренировке этих специалистов участвуют также международные партнеры на межгосударственном уровне. "Наша цель заключается в том, чтобы Украина до 2030 года стала одной из ведущих стран в сфере кибербезопасности", – пояснил Щыголь.

Принцип киберучебы заключается в том, что противодействуют две команды: красная и синяя. Синяя команда "защищается", а красная "атакует". Модератором между двумя командами выступает так называемая белая команда. Тренировка происходит по 27 сценариям кибератак, по результатам которых и определяется победитель, который более профессионально работает или в команде "нападения", или в команде "защиты".

Все должны понимать, что можно приобрести дорогостоящее оборудование или программное обеспечение, но основой для этого все равно должны быть люди, которые должны иметь специальное образование и способности. Именно этот Киберцентр позволяет и будет центром образования в государстве в сфере киберзащиты. Именно здесь они будут проходить тренировки и отрабатывать свои навыки до автоматизма. Невозможно изучить все кибератаки и их распространение, но нужно знать алгоритмы реагирования,

– отметил Щыголь.

Кто работает в Киберцентре

По его словам, принципиальное отличие открытия этого центра – это распространение функционирования не только для органов власти и управления, но и для частного бизнеса и каждого гражданина, который также сможет обратиться за помощью.

Основой для кадрового обеспечения всей системы в центре киберзащиты является Институт специальной связи и защиты информации при Киевском политехническом институте. На сегодня в штабе работает 17 профессиональных работников и 10 работников в управлении, которое ответственны за функционирование тренингового центра. Заработная плата одного работника составляет 25 тысяч в месяц.



Фото Алины Туришиной, 24 канал

Условия оплаты на рынке труда – значительно выше. Наша задача за 5 лет, пока эти специалисты имеют контракт с государством, создать такие условия, чтобы они имели желание остаться и работать на государство. Наша команда работает 10 месяцев и одна из основных задач – это построение профессиональной команды, которая будет защищать государство. Могут пойти работать в частные компании, а могут и нет,

– отметил Щыголь.

Председатель Госспецсвязи Юрий Щыголь рассказал, что для открытия обновленного Киберцентра и его реализации были привлечены средства государственные, международных партнеров и благотворительные взносы от организаций. С начала 2021 года специалисты Киберцентра уже отработали 372 киберинцидента, то есть по 4 в день.

Ремонт и строительство были сделаны с благотворительной помощью. Приобретение программного обеспечения и новейшего оборудования, которое не обновлялось и не функционировало в течение нескольких лет до этого в связи с окончанием срока действия лицензии, – государственные средства. А сама коммуникационная составляющая и презентация этого центра – это была международная техническая помощь. На все это было потрачено около 6 миллионов гривен, 4 из которых – государственные средства,

– рассказал председатель Госспецсвязи.

По словам чиновника, с 17 мая в "Киберцентре UA30" начнутся уникальные учения – первые такого масштаба и уровня соревнования между субъектами безопасности и охраны, в которых примут участие киберполиция, СБУ и представители международных организаций.

Юрий Щыголь отметил, что любая помощь в "Киберцентре UA30" для граждан Украины бесплатна. Обратиться можно на горячую линию или через мессенджер в Facebook, Twitter, Instagram. Кроме того, на официальном сайте есть электронная почта, по которой можно получить профессиональный совет и консультацию.