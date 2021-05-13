У Києві презентували відкриття оновленого "Кіберцентру UA30" – державного центру реагування на кіберінциденти. У ньому працює єдина в Україні команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події – CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine).

Кіберцентр взаємодіє з понад 500 подібними командами реагування по всьому світу з метою дослідження кіберінцидентів та обміну інформацією про кіберзагрози з фахівцями державного та приватного секторів.

Цікаво Зеленський відвідав презентацію Кіберцентру UA30

Поки єдиний в Україні

У центрі розташований тренінговий центр – єдиний в Україні. Всього таких тренінгових центрів є 20 у цілому світі, 6 з них знаходяться в США. В Україні він один, де є наші фахівці, фахівці сил безпеки та оборони, органів державної влади, співробітники, які відповідальні у державних підприємствах за захист інформації та кібербезпеку,

– розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Він додав, що у тренуванні цих фахівців беруть участь також міжнародні партнери на міждержавному рівні. "Наша мета полягає в тому, щоб Україна до 2030 року стала однією з провідних країн у сфері кібербезпеки", – пояснив Щиголь.

Принцип кібернавчання полягає у тому, що протидіють дві команди: червона та синя. Синя команда "захищається", а червона "атакує". Модератором між двома командами виступає так звана біла команда. Тренування відбувається за 27 сценаріями кібератак, за результатом яких і визначається переможець, який більш фахово працює чи у команді "нападу" чи у команді "захисту".

Усі повинні розуміти, що можна придбати дороге обладнання чи програмне забезпечення, але основою для цього все одно мають бути люди, які повинні мати фахову освіту та здібності. Саме цей кіберцентр дозволяє і буде центром освіти в державі у сфері кіберзахисту. Саме тут вони будуть проходити тренування і відпрацьовувати свої навички до автоматизму. Неможливо вивчити всі кібератаки та їх розповсюдження, але потрібно знати алгоритми реагування,

– наголосив Щиголь.

Хто працює у Кіберцентрі

За його словами, принципова відмінність відкриття цього центру – це поширення функціонування не тільки для органів влади та управління, але й для приватного бізнесу та кожного громадянина, який також зможе звернутися за допомогою.

Основою для кадрового забезпечення всієї системи в центрі кіберзахисту є Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації при Київському політехнічному інституті. На сьогодні у штабі працює 17 фахових працівників та 10 працівників в управлінні, яке відповідальне за функціонування тренінгового центру. Заробітна плата одного працівника складає 25 тисяч на місяць.

Фото Аліни Туришин, 24 канал

Умови оплати на ринку праці – значно вищі. Наше завдання за 5 років, поки ці фахівці мають контракт з державою створити такі умови, щоб вони мали бажання залишитися та працювати на державу. Наша команда працює 10 місяців й одне з основних завдань – це побудова фахової команди, яка буде захищати державу. Можуть піти працювати у приватні компанії, а можуть і ні,

– наголосив Щиголь.

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь розповів, що для відкриття оновленого кіберцентру і його реалізації були залучені кошти державні, міжнародних партнерів та благодійні внески від організацій. З початку 2021 року фахівці кіберцентру вже відпрацювали 372 кіберінциденти, тобто по 4 щодня.

Ремонт та будівництво були зроблені з благодійною допомогою. Придбання програмного забезпечення та новітнього обладнання, яке не оновлювалося та не функціонувало протягом кількох років до цього у зв’язку з закінченням строку дії ліцензії, – державні кошти. А сама комунікаційна складова і презентація цього центру – це була міжнародна технічна допомога. На все це було витрачено близько 6 мільйонів гривень, 4 з яких – державні кошти,

– розповів голова Держспецзв'язку.

За словами посадовця, з 17 травня в "Кіберцентрі UA30" розпочнуться унікальні навчання – перші такого масштабу й рівня змагання між суб’єктами безпеки та охорони, у якому братимуть участь кіберполіція, СБУ та представники міжнародних організацій.

Юрій Щиголь зазначив, що будь-яка допомога в "Кіберцентрі UA30" для громадян України є безкоштовною. Звернутися можна на гарячу лінію або через месенджер у Facebook, Twitter, Instagram. Крім того, на офіційному сайті є електронна пошта, за якою також можна отримати фахову пораду та консультацією.