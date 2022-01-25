Епідеміологічна ситуація, зокрема на Львівщині, погіршується через чергову хвилю коронавірусної хвороби і її збудником є варіант "Омікрон", повідомили у департаменті охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації.

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Симптоми "Омікрону" та наслідки

Зростання чисельності хворих, кажуть медики, прогнозована і очікувана, вірус швидко передається, уражає верхні дихальні шляхи, має симптоми звичайної застуди – гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про основні симптоми "Омікрону":

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втома (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий варіант може спричинити госпіталізацію та летальні випадки.

Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

Важливо Через Омікрон добова захворюваність в Україні може зрости до 55 тисяч

Профілактика COVID-19

Що потрібно робити, щоб захистити себе та свою сім'ю від "Омікрону"?

Носити маску, яка прикриває ніс і рот;

дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр від інших людей;

уникати погано провітрюваних приміщень та місць скупчення людей;

відкривати вікна, щоб покращити вентиляцію у приміщенні;

регулярно мити руки.

Обов'язково зробіть щеплення! Вакцина допоможе мінімізувати Ваші шанси заразитися COVID-19.

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