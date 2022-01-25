Епідеміологічна ситуація, зокрема на Львівщині, погіршується через чергову хвилю коронавірусної хвороби і її збудником є варіант "Омікрон", повідомили у департаменті охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації.
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Симптоми "Омікрону" та наслідки
Зростання чисельності хворих, кажуть медики, прогнозована і очікувана, вірус швидко передається, уражає верхні дихальні шляхи, має симптоми звичайної застуди – гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).
Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про основні симптоми "Омікрону":
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втома (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий варіант може спричинити госпіталізацію та летальні випадки.
Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.
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Профілактика COVID-19
Що потрібно робити, щоб захистити себе та свою сім'ю від "Омікрону"?
- Носити маску, яка прикриває ніс і рот;
- дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр від інших людей;
- уникати погано провітрюваних приміщень та місць скупчення людей;
- відкривати вікна, щоб покращити вентиляцію у приміщенні;
- регулярно мити руки.
Обов'язково зробіть щеплення! Вакцина допоможе мінімізувати Ваші шанси заразитися COVID-19.
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