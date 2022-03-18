В частности, бывший инструктор спецназовцев калифорнийской полиции SWAT Тони.

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Американец из SWAT приехал помочь Украине

Американец проводил учения по противодействию грабителям и убийцам. Однако после того, как увидел зверства российских оккупантов в Украине, решил помочь. Тони рассказал, что считает неправильным наблюдать за тем, как одна страна нападает на другую, не имея для этого никаких оснований.

Возможно мое присутствие в корне не изменит ситуацию, но все же я надеюсь, что сыграю свою роль в сопротивлении украинского народа агрессору. Мы не просто украинцы, американцы или британцы. Мы все люди,

– подчеркнул Тони.

По его словам, защитить Украину всем вместе – благое дело. Поэтому он планирует сделать все, что от него зависит.

Обращение экс-инструктора SWAT:

Что такое SWAT Это подразделения в правоохранительных органах, которые используют легкое вооружение армейского типа и специальные тактики в операциях с высоким риском, в которых требуются способности и навыки, выходящие за рамки возможностей обычных полицейских.

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