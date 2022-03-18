Зокрема, колишній інструктор спецпризначенців каліфорнійської поліції SWAT Тоні.

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Американець зі SWAT приїхав допомогти Україні

Американець проводив навчання з протидії грабіжникам та вбивцям. Проте після того, як побачив звірства російських окупантів в Україні, вирішив допомогти. Тоні розповів, що вважає неправильним спостерігати за тим, як одна країна нападає на іншу, не маючи для цього жодних підстав.

Можливо моя присутність докорінно не змінить ситуацію, але все ж таки я сподіваюся, що зіграю свою роль у спротиві українського народу агресору. Ми не просто українці, американці або британці. Ми всі люди,

– наголосив Тоні.

За його словами, захистити Україну всім разом – блага справа. Тож він планує зробити все, що від нього залежить.

Звернення ексінструктора SWAT:

Що таке SWAT Це підрозділи в правоохоронних органах США, які використовують легке озброєння армійського типу та спеціальні тактики в операціях з високим ризиком, в яких потрібні здібності та навички, що виходять за рамки можливостей звичайних поліціянтів.

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